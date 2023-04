Les Wolves éliminent le Thunder avec autorité

Les Wolves ne sont pas passés loin de sortir les Lakers lors du premier « play-in », ils n’ont pas manqué leur rendez-vous dans le second, face au Thunder. Karl-Anthony Towns, excellent, et sa bande ont mis la main sur la rencontre rapidement et, au fur et à mesure de la partie, ont serré de plus en plus fort.

Ils ont fait la différence en troisième quart-temps, face à une équipe qui n’avait plus de solutions.

L’écart final est important (120-95), mais au final logique tant les Wolves ont évolué un cran au-dessus des jeunes talents d’Oklahoma City.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Wolves. Superbe prestation collective des Wolves en défense. Les rotations étaient bien assurées, le rebond contrôlé et peu de fautes venaient sanctionner l’agressivité des hommes de Chris Finch. Le Thunder a ainsi perdu 17 ballons et s’est souvent cassé les dents près du cercle face à « KAT » et Rudy Gobert. Sur les extérieurs, Nickeil Alexander-Walker a fait un boulot remarquable sur son cousin.

– Les shoots ouverts manqués par le Thunder. La défense de Minnesota a certes été excellente, mais avec une bonne circulation de balle en première période, les joueurs d’Oklahoma City ont eu des tirs ouverts à 3-pts. Un certain nombre, largement suffisant pour rester dans la partie et démoraliser Gobert et les Wolves. Mais il y a eu trop de ratés et cette imprécision a nourri la défense, qui devenait de plus en plus étouffante.

– SGA au tapis. Sur une tentative de alley-oop de Rudy Gobert dans le 3e quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et il s’est pris une grosse manchette du Français.

TOPS/FLOPS

✅ Karl-Anthony Towns. L’homme du match, assurément. Ses pénétrations ont souvent flirté avec le passage en force, mais il a su enfiler les paniers, parfois avec la faute. Avec 28 points à 11/16 au shoot, 11 rebonds et 3 contres, et sans en faire trop, l’intérieur a d’abord lancé son équipe avant de dominer totalement cette rencontre.

✅ Les lieutenants de « KAT ». Kyle Anderson, Anthony Edwards, Mike Conley, Rudy Gobert… Tous ont été précieux à un moment de la partie. Anderson a bien débuté avec ses paniers, quand Edwards a pris le relais en deuxième mi-temps, en frappant avec justesse, sans trop se montrer. Conley a été propre pour trouver ses coéquipiers et Gobert a pesé en deuxième période et n’a pas été maladroit aux lancers-francs (9/14). Un « KAT » à ce niveau-là secondé par des joueurs aussi bons et tout devient plus facile pour les Wolves.

⛔ Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Le premier a fait ce qu’il a pu, notamment en seconde période alors qu’il avait reçu un coup de coude involontaire de Gobert. La pommette droite coupée, il a surtout marqué des points aux lancers-francs (12 de ses 22 points). Il a manqué beaucoup de petits shoots à moins de trois mètres et n’a pas pesé comme le leader qu’il est. Le second est totalement passé à côté de son match, avec 6 points et 2/13 au shoot. Loin, très loin de son match contre les Pelicans. Sans eux, le Thunder ne pouvait pas espérer mieux.

LA SUITE

Les Wolves vont se rendre à Denver pour le Game 1 du premier tour, dimanche soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.