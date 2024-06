Le Top 10 de la nuit | Julius Randle et Lauri Markkanen se rendent la politesse

Le Top 10 de la nuit a été le théâtre de grandes premières comme le « highlight » entre Kyrie Irving et Luka Doncic, auteur d’une claquette-dunk pour son premier match aux côtés de son nouveau coéquipier, ou encore le gros dunk à deux mains de Spencer Dinwiddie à la première place du classement pour fêter son retour à Brooklyn.

Mais c’est la rencontre entre les Knicks et le Jazz qui a été la plus spectaculaire, entre le 3-points du centre-ville au buzzer du premier quart-temps et les deux énormes dunks signés Julius Randle et Lauri Markkanen, respectivement cinquième et deuxième du Top 10.

Julius Randle a réussi à déborder le Finlandais avant d’aller tâter le cercle, et l’intérieur d’Utah lui a rendu la politesse avec une action similaire conclue par un poster-dunk sur Jericho Sims.