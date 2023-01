Stats & Highlights | Les Clippers et les Wizards enchaînent, les Suns se font peur

Dans le match des cancres, entre Detroit et Houston, ce sont les Texans, pourtant diminués, qui s’imposent. Les Bulls ont pu compter sur leurs leaders pour écarter le Magic quand les Raptors ont dominé les Blazers.

Les Clippers et les Wizards ont ajouté une victoire à leur série : cela fait six d’affilée pour les premiers et cinq de suite pour les seconds. Enfin, les Suns ont raté leur fin de match contre les Spurs et ont été obligés d’aller chercher ce succès en prolongation.

Detroit – Houston : 114-117

Sans Jalen Green, Kevin Porter, Jr, Apleren Sengun ni Stephen Silas, les Rockets ont réussi à venir gagner à Detroit, où Killian Hayes était encore remplaçant. Comment ? Avec les muscles. Les Texans ont été très maladroits pendant quarante minutes, mais ils ont été chercher des rebonds offensifs pour s’offrir des secondes chances.

Puis, dans le dernier quart-temps, ils enchaînent cinq paniers primés. Detroit est toujours devant de trois unités à 80 secondes de la fin, quand Kenyon Martin Jr. marque un premier panier avec la faute. Il manque son lancer-franc mais inscrit un second panier sur une claquette dans la foulée. Eric Gordon assure avec quatre lancers-francs ensuite et Houston l’emporte.

Orlando – Chicago : 109-128

Avec ses leaders au rendez-vous, DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic (90 points pour le trio), les Bulls ont dominé la première période. Ils enfoncent le clou en troisième quart-temps et prennent 25 points d’avance à quinze minutes de la fin de rencontre. On se dit alors que la partie est pliée.

Mais Moritz Wagner sonne la révolte en inscrivant les 11 derniers points d’Orlando dans ce troisième quart-temps. L’Allemand insiste au début du dernier, avec cinq points de suite. Le Magic est de retour, à seulement six points.

Les patrons de Chicago reprennent du service, avec DeMar DeRozan et Zach LaVine qui répondent. Patrick Williams ajoute un 3-pts pour valider le succès des Bulls.

Atlanta – LA Clippers : 113-120

Les Hawks avaient bien démarré la partie, mais les Clippers sont solides et en deuxième quart-temps, ils accélèrent et passent un 26-8. Les troupes de Tyronn Lue ont pris le contrôle de la rencontre, Atlanta va désormais subir.

Quand Trae Young et sa bande reviennent à un point en troisième quart-temps, Luke Kennard les repousse avec deux paniers primés.

En début de dernier quart-temps, les Californiens passent un 8-1 pour se donner de l’air. Norman Powell et Ivica Zubac augmentent encore l’avantage des Clippers, malgré les efforts de Trae Young, 12 points dans le dernier acte. Le meneur de jeu réduit certes l’écart, mais Los Angeles a toujours le dernier mot. Paul George et Nicolas Batum frappent de loin et les Clippers enregistrent une sixième victoire de suite.

San Antonio – Phoenix : 118-128 (après prolongation)

Les Suns ont du mal à tenir leur avance depuis quelques matches. Face à Memphis et Charlotte déjà, et ils ont encore connu ce scénario face aux Spurs. Phoenix avait dominé la rencontre et, en début de dernier quart-temps, il y a encore 13 points d’avance. Les Spurs trouvent alors des solutions pour bousculer Chris Paul et ses coéquipiers.

Dans les derniers instants, les Johnson, Stanley et Keldon, enchaînent les paniers, Jeremy Sochan en ajoute un à 3-pts et les Spurs passent un 18-7 en quatre minutes qui permet d’arracher une prolongation puisque Deandre Ayton manque le panier de la gagne. Mikal Bridges prend les choses en mains avec 8 points durant les cinq minutes supplémentaires et Phoenix évite ainsi une défaite malheureuse.

New Orleans – Washington : 103-113

Les Pelicans sont déjà dans le dur depuis quelques temps, donc l’expulsion de Jonas Valanciunas en début de rencontre n’a pas aidé du tout. Le pivot a été sorti pour une faute flagrante, suite à un coup de coude sur Taj Gibson. Daniel Gafford s’est alors régalé, avec 14 de ses 21 points marqués en première mi-temps.

Les Wizards ont fait la course en tête avant d’avoir 16 points d’avance en début de dernier quart-temps. Les Pelicans ont alors furtivement réagi avec un 10-0. Mais un coup de sifflet sur Jose Alvarado annulé par les arbitres suite à un « challenge », puis un panier de Bradley Beal ont rassuré les Wizards, qui s’imposent et maintiennent en vie leur série. Les Pelicans aussi en quelque sorte, avec sept revers de suite…

Portland – Toronto : 105-123

Chaque équipe a eu deux quart-temps pour elle. Toronto, le premier et le dernier, Portland, les deux restants. Les Raptors ont écrasé le premier acte en prenant 23 points d’avance ! La réaction de Portland sera timide en deuxième quart-temps et éteinte par les paniers de Precious Achiuwa (27 points et 13 rebonds).

En troisième quart-temps, c’est bien mieux. Jerami Grant brille avec 14 points et surtout la défense montre un visage plus conquérant. Les points d’Anfernee Simons et Damian Lillard rapprochent les troupes de Chauncey Billups en début de dernier quart-temps, mais pas à moins de quatre points. Car les Canadiens, avec Pascal Siakam et Fred VanVleet, vont reprendre le contrôle et l’emporter.