Les Celtics sortent vainqueurs d’un nouveau thriller épique, et controversé, face aux Lakers !

Décidément, le classique de la NBA entre les Celtics et les Lakers a tenu toutes ses promesses cette saison.

Mi-décembre, c’est Boston qui arrachait à Los Angeles une victoire miraculeuse après prolongation et au terme d’un scénario rocambolesque. Rebelote un mois et demi plus tard, car les C’s ont une nouvelle fois battu leur rival historique après prolongation (125-121), à l’issue d’un thriller dingue !

Malgré un immense LeBron James (41 points, 9 rebonds, 8 passes), les « Purple & Gold » ont ainsi dû déposer les armes devant les assauts répétés de Jaylen Brown (37 points, 9 rebonds) dans les moments chauds, tandis que Jayson Tatum (30 points, 11 rebonds, 4 passes) a su se montrer productif en dépit d’une soirée délicate au shoot.

Cette défaite en ouverture d’un « road-trip » périlleux risque en tout cas d’être dure à digérer pour les Lakers, encore en tête d’une grosse possession (105-102) à 5 secondes de la fin du quatrième quart-temps, mais finalement repris par les Celtics, floués par l’arbitrage sur une ultime attaque de LeBron James, puis domptés en prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Jaylen Brown, l’assassin. Entre son « and-one » miraculeux pour arracher la prolongation, puis cette prolongation où il aura régalé (11 points) de bout en bout, avec ses paniers primés, lancers et réussites à mi-distance ou près du cercle, l’arrière/ailier des Celtics a fait la totale aux Lakers dans les moments chauds. Une performance décisive de la part de « JB », qui devait pourtant jouer le quatrième quart-temps et la prolongation sous la menace de ses cinq fautes ! Mais cela ne l’a pas empêché de planter 20 de ses 37 points dans ces deux périodes, après trois premiers quart-temps où il était plus en retrait, car gêné par les coups de sifflet…

— LeBron James domine Jayson Tatum. Bien sûr, le quadruple MVP s’est incliné à l’arrivée, mais il aura cependant brillé de mille feux au cours de cette partie. Toujours très juste au scoring et à la création, en plus de fournir les efforts en défense, « LBJ » a comme souvent brillé au TD Garden et, ce, devant l’un des prétendants au titre de MVP 2023. Car, contrairement à James sans qui rien ne se passait côté Lakers, Tatum a lui eu beaucoup plus de mal à peser sur cette rencontre. En dehors, finalement, de ce troisième quart-temps où il aura inscrit 15 points, pour permettre aux Celtics de recoller au score. Mais c’est à peu près tout…

— Los Angeles a lâché prise en prolongation. Le communiqué de la NBA sur l’arbitrage risque d’être amer pour les Lakers demain soir. D’autant qu’ils n’ont finalement pas su se remettre de ce coup de sifflet oublié sur l’ultime pénétration de LeBron James dans le quatrième quart-temps, qui aurait pu offrir la victoire aux « Purple & Gold ». Car, dans ces cinq minutes bonus, les hommes de Darvin Ham ont subi la loi des Celtics, guidés par un Jaylen Brown de gala, s’écroulant notamment en défense alors qu’ils avaient montré de belles choses dans ce domaine pendant 48 minutes. Frustrant, c’est le mot.

TOPS/FLOPS

✅ Malcolm Brogdon. Jayson Tatum globalement dans le dur et Jaylen Brown longtemps gêné par les fautes avant de prendre le match à son compte en prolongation, c’est Malcolm Brogdon (26 points) qui s’est souvent chargé de limiter les dégâts dans cette partie, côté Celtics. Démontrant au passage pourquoi il était (sans doute) le favori au titre de Sixième homme de l’année. Plutôt propre, comme à son habitude, le Rookie de l’année 2017 a ainsi fait mal à la défense des Lakers, grâce à sa capacité à attirer fautes et lancers (7/8), sanctionner à 3-points (3/7) ou se frayer un chemin vers le cercle. Le facteur X de cette rencontre.

✅ Patrick Beverley. À une faute près, le meneur (15 points, 5 rebonds, 5 passes) aurait pu être le héros des Lakers. Il faut dire que, dans la dernière minute du quatrième quart-temps, il était omniprésent, dans la lignée de ce qu’il produisait jusque-là : panier à 3-points à 50 secondes de la fin, énorme claquette-dunk à 18 secondes de la fin, rebond défensif puis lancer-franc à 14 secondes de la fin ! Sauf que « Pat-Bev » s’est également rendu coupable de la faute sur le « and-one » égalisateur de Jaylen Brown…

⛔ Russell Westbrook. Nouvelle prestation très compliquée, pour ne pas dire ratée, de la part du MVP 2017. Passé au travers au scoring (12 points, mais à 4/14 aux tirs, dont 0/3 à 3-points…), le meneur des Lakers a constamment semblé à contre-courant de ses coéquipiers en attaque. Heureusement, il a apporté quelques précieux points en prolongation ou réussi de bons décalages par moments (7 passes), histoire de relever quelque peu la tête, même si son déchet ballon en main (5 pertes de balle) a aussi joué des tours à Los Angeles. Un groupe qui, finalement, jouait juste mieux quand il n’était pas sur le parquet…

⛔ Al Horford. Pas la meilleure des performances pour l’intérieur vétéran (7 points, 2 rebonds, 3 passes et 3 contres), davantage responsabilisé sous les panneaux en l’absence de Robert Williams III, mais clairement pas dans un bon soir. Timide et maladroit en attaque (2/6 aux tirs, dont 1/5 à 3-points…), il s’est également régulièrement fait cibler par les Lakers en défense, qui tenaient à profiter de son manque de mobilité pour le pousser à s’écarter et le prendre ensuite de vitesse afin de créer des ouvertures, avec LeBron James, Dennis Schröder ou Lonnie Walker IV. Match à oublier pour le Dominicain, donc.

PATRICK BEVERLEY VA CHERCHER L’APPAREIL PHOTO

Patrick Beverley aura aussi produit l’un des highlights WTF de la saison, en allant… chercher un appareil pour montrer aux arbitres leur coup de sifflet oublié, sur l’ultime pénétration de LeBron James ! Un geste qui lui vaudra d’ailleurs d’écoper d’une faute technique, alors que la prolongation était déjà actée…

LA SUITE

Boston (36-15) : réception de Brooklyn, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Los Angeles (23-27) : déplacement à Brooklyn, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).