Collin Sexton croise Mike Conley à l’infirmerie

Alors que Mike Conley s’apprête à sortir de l’infirmerie, c’est à Collin Sexton d’y entrer. Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, l’arrière souffre de la même blessure que Bradley Beal et il va devoir observer le même temps de repos avant d’être réexaminé : une semaine.

Collin Sexton devrait d’ores et déjà manquer quatre matchs du Jazz, entre le back-to-back du week-end face à Minnesota et Denver puis une double confrontation face à New Orleans.

Arrivé de Cleveland en échange de Donovan Mitchell, il a doublement découvert un nouveau rôle cette saison. D’abord, il est utilisé comme meneur de jeu, et non comme deuxième arrière, puis il est désormais 6e homme.