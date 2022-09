Danilo Gallinari espère pouvoir revenir en cours de saison

C’était un rêve qui tourne au cauchemar pour Danilo Gallinari. Fan de Boston depuis tout petit, l’Italien rejoignait une équipe taillée pour le titre, avec un rôle de joker offensif en sortie de banc parfait pour lui.

Malheureusement, sa rupture d’un ligament croisé du genou gauche avec l’Italie change beaucoup de choses…

Étant donné le timing, son âge (34 ans) et son historique de blessures, il semble très compliqué de l’imaginer de retour sur les terrains la saison prochaine, le délai de récupération minimum pour ce genre de blessures étant estimé à six mois, mais il est généralement davantage compris entre neuf et douze mois.

Danilo Gallinari devrait donc se diriger vers une saison blanche, et les Celtics pourraient alors le remplacer en demandant une « Disabled Player Exception », qui leur permettrait de signer un joueur avec un salaire allant jusqu’à 50% de celui de l’ailier italien, soit 3.2 millions de dollars.

Sauf qu’ESPN assure que l’ancien des Knicks, des Nuggets, des Clippers ou des Hawks n’a pas envie de faire une croix sur la prochaine saison. Face aux ambitions de Boston, et conscient que c’est peut-être sa meilleure chance de remporter le titre, Danilo Gallinari a l’intention de tout faire pour revenir sur les terrains en cours de campagne.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.