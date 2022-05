Luka Doncic : « J’ai évidemment beaucoup de choses à améliorer »

Luka Doncic est son premier critique. « Je n’aime pas perdre, surtout comme ça. J’ai été horrible », se qualifie le Slovène à la sortie de l’élimination de son équipe, après le Game 5 de cette nuit à San Francisco. Une ultime rencontre dans laquelle il a encore produit 28 points, 9 rebonds et 6 passes mais s’est montré maladroit (10/28 aux tirs dont 3/13 de loin, 4 ballons perdus).

Pour l’anecdote, c’était la dixième fois dans ces playoffs que le meneur terminait leader de son équipe dans les trois catégories statistiques majeures. Du jamais vu depuis 2013 et un certain LeBron James, alors au Heat.

Luka Dončić recorded his 3rd straight postseason averaging 30 points, 5 rebounds, and 5 assists. Dončić and Michael Jordan are the only players in NBA history to have 3 or more consecutive 30-5-5 postseasons (MJ did it 5 straight from 1989-93). pic.twitter.com/56PaHBUcUH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 27, 2022

Maigre lot de consolation pour le Slovène qui, à l’instar de Mark Cuban, se dit « très fier » de sa formation, de chaque joueur et membre du staff. « Personne ne nous attendait ici. Mais je vous promets que nous nous sommes battus jusqu’à la fin », lâche-t-il en reconnaissant la supériorité de leurs adversaires. « On peut voir qu’ils sont une équipe de champions, on doit apprendre à le devenir. »

Ne pas revenir avec les kilos en trop

Les Mavs en terminent avec un très beau parcours en playoffs marqué par l’élimination en six matches du Jazz, malgré l’absence de leur meneur lors des trois premières rencontres. Puis cette qualification beaucoup plus marquante aux dépens de la meilleure équipe de la ligue, les Suns, à l’issue d’un Game 7 dans l’Arizona qui restera dans les mémoires. Avant de buter sur ces Warriors plus expérimentés qu’eux.

Luka Doncic quitte la scène des playoffs avec le statut de meilleur scoreur de la compétition, à égalité avec Giannis Antetokounmpo, soit 31.7 points de moyenne (45.5%) pour accompagner près de 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions de moyenne.

La suite ? « Il s’agit de savoir quel est notre appétit pour la saison prochaine, juge Jason Kidd. Va-t-on démarrer la saison sur la pointe des pieds ou en étant affamés ? Va-t-on s’entraîner cet été pour réaliser ce que cela signifie de jouer en mai et juin ? Parce que c’est une longue saison. »

Son coach fait ici une référence voilée à la méforme physique, reconnue par l’intéressé, de Luka Doncic au démarrage de cette saison, après une intersaison où il avait pris des kilos en trop. Les progrès des Mavs passeront sans doute par davantage de sérieux affiché par leur leader sur cette période.

« Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de temps pour penser à la NBA durant l’intersaison. Je viens de voir mon agenda, il n’y aura pas beaucoup de temps libre », prévient le meneur. En ajoutant toutefois : « J’ai évidemment beaucoup de choses à améliorer. En fait, je n’ai pas arrêté de jouer depuis le début de la saison dernière. Je vais probablement prendre une semaine de repos, puis je m’y remettrai. Mais il faut rester en bonne santé. C’est la chose la plus importante dans le basket. Si tu n’es pas en bonne santé, tu ne joues pas. »

Progresser en défense

Son coach, avec qui il entretient une « excellente relation », prévoit d’ailleurs de lui rendre visite cet été pour lui présenter un plan de jeu. Jason Kidd note par ailleurs des progrès dans son jeu sans ballon. « On lui a demandé de joueur sans ballon et de se mettre derrière la défense, et il était tout à fait d’accord. La prochaine étape consiste à réaliser à quel point une saison est longue si on veut gagner le titre. »

Au-delà de l’aspect physique, Luka Doncic a déjà ciblé un axe de progression à suivre : « Je crois que je dois être bien meilleur en défense. Je pense franchement avoir fait un grand pas en avant cette année sur le plan défensif, mais il y a tellement de choses à améliorer. Je dois être bien meilleur à ce niveau. C’est un point qui peut nous faire passer au niveau supérieur. »

L’étape supérieure sera d’atteindre cette finale NBA sans ne plus surprendre personne. « Je crois qu’on est une jeune équipe », rappelle le Slovène. « DP (Dwight Powell) doit être le plus âgé, je ne sais pas quel âge il a (30 ans). Ouais Boban (Marjanovic) est le plus âgé (33 ans). Il fait jeune. On a évidemment beaucoup de choses à parcourir mais je pense qu’on a fait un grand pas en avant, on est sur la bonne voie. »