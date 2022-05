Jimmy Butler l’avait répété ces derniers jours : le Heat devait se concentrer sur la défense, et ne pas laisser l’adresse dicter son jeu. En patron, l’arrière/ailier a en tout cas donné le ton et, de retour à la maison, Miami a pu combiner défense et adresse, pour donner une leçon à Philadelphie dans ce Game 5 de la série.

Avec 23 points (9/15 au tir dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds et 6 passes décisives, « Jimmy Buckets » n’a pas eu à sortir sa meilleure ligne de stats de la série, mais son influence globale fut simplement énorme (+36).

« C’est un grand compétiteur dans l’âme » expliquait Erik Spoelstra sur son leader, qui a aussi tenu les attaquants à 2/8 au tir lorsqu’il était le défenseur principal. « Lorsque nous entrons dans une compétition, il comprend tout ce qu’il y a à faire, c’est-à-dire qu’il faut être présent des deux côtés du terrain. Et il est capable d’être compétitif avec une férocité et un état d’esprit incroyablement stables. C’est vraiment unique – et quand ça devient vraiment fou, c’est là qu’il est vraiment concentré pour s’assurer qu’on joue du basket solide et qui gagne. »

Pour Jimmy Butler, cela vient de la confiance que lui offre la franchise de Miami.

« Mes coéquipiers, mes coaches et toute cette franchise croient vraiment dans le joueur que je suis, et que je suis devenu au fil des années. Ils me permettent d’être moi-même ici, de simplement jouer au basket sans devoir trop parler. Que je sois bon, méchant ou différent, ils sont avec moi et c’est le meilleur sentiment possible, surtout en playoffs. C’est la raison pour laquelle Coach Pat (Riley) m’a fait venir et que nous sommes ce que nous sommes. »