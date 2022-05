Après son 4/19, Jayson Tatum veut rebondir en réfléchissant moins

C’est sans doute le pire match de Jayson Tatum en playoffs en terme d’adresse. Certes, il avait déjà affiché un plus faible pourcentage lors du Game 2 de la demi-finale de conférence 2019, déjà face aux Bucks, avec un 2/10 au shoot, mais il a beaucoup plus shooté (4/19) lors de ce Game 3, perdu à Milwaukee.

L’ailier est gêné par une blessure au poignet mais, pour Ime Udoka, il a surtout fait des mauvais choix.

« Il a juste fait l’impasse sur des bons tirs. Il a trop réfléchi par moments », explique le coach sur la performance ratée de son leader. « Il doit essayer de simplifier les choses et de ne pas les rendre trop compliquées. Ils vont l’attendre dans la peinture. Les tirs en sortie de dribble sont là. Comme je l’ai dit, après le premier quart-temps, il a fait un ou deux dribbles de trop qui l’ont placé dans les dents de leur défense. On doit faire des écrans et libérer ces gars pour qu’ils puissent tirer plus librement. Mais il a un peu trop pénétré. Il s’est retrouvé enfermé et il a commencé à un peu trop réfléchir. »

Malgré la défense physique de Wesley Matthews, qui l’a forcé à prendre des tirs compliqués poste bas, le « drop coverage » des Bucks a ainsi offert beaucoup de positions ouvertes à Jayson Tatum. Le problème, c’est qu’il n’en a quasiment converti aucune et qu’il a donc tenté d’attaquer le mur du Wisconsin, qui l’attendait sous le cercle.

Les Celtics dans le match malgré tout

Sans grand succès car il n’a pu marquer que deux fois dans le match sur jeu placé, et qu’il n’a quasiment pas provoqué de fautes, n’obtenant que trois lancers-francs sur l’ensemble du match.

« Je suppose que j’ai été un peu hésitant, mais j’ai fait des passes et j’ai essayé de créer pour les gars », explique-t-il. « Je dois juste être meilleur dans cet aspect, pour faire la bonne lecture et mieux lire les situations. »

Évidemment, quand les tirs ne rentrent pas, il ne s’agit pas de forcer à tout prix pour casser la tendance. Mais il ne faut pas non plus totalement changer de stratégie, pour se jeter sur les intérieurs des Bucks, dont la défense repose justement sur la capacité à limiter les paniers près du cercle.

« Il s’agit de lui donner le ballon aux endroits où il peut être efficace pour aider notre équipe, comprendre que nous n’allons pas forcer les choses et c’est tout », assure ainsi Marcus Smart. « Ils ont fait un bon travail en essayant de sortir Jayson du match et il a fait un bon travail en lisant le jeu et en faisant les bonnes actions. Cela signifie qu’il a l’opportunité de marquer pour lui-même ou de trouver d’autres gars pour nous impliquer. Pour moi, en tant que meneur de jeu, je sais que je dois continuer à faire ce que je fais et à trouver ces gars quand ils sont ouverts pour leur permettre de tirer plus facilement. Quant à Al (Horford), en tant que poseur d’écran, il va continuer à poser ses écrans et les faire payer quand JB (Jaylen Brown) et JT (Jayson Tatum) les utilisent. »

D’ailleurs, Jayson Tatum notait que malgré son match raté, les Celtics étaient à une petite possession d’arracher ce Game 3. Une note encourageante en vue du Game 4, avec l’espoir d’y reprendre l’avantage du terrain.