Erik Spoelstra cherche un plan anti-Maxey

Alors que Kyle Lowry est incertain pour le Game 3 ce soir, à Philadelphie, Erik Spoelstra cherche une stratégie pour contenir Tyrese Maxey. Le plan anti-Harden fonctionne, et l’absence de Joel Embiid simplifie évidemment beaucoup de choses sous les panneaux. En revanche, le Heat n’a pas trouvé la parade pour freiner le feu-follet de Philly, et sans la maladresse de Niang et des autres shooteurs, le Heat ne serait pas en aussi bonne position.

« On a beau avoir beaucoup de tendances et de plans de jeu, la vitesse reste unique » estime Spoelstra. « C’est une chose de le regarder sur la vidéo, mais c’en est une autre de le vivre et de l’expérimenter. C’est différent et il gagne beaucoup de confiance. Sa capacité à entrer dans la peinture et à casser la défense, c’est quelque chose que nous devons contenir. »

Ni Gabe Vincent, ni Max Strus ne parviennent à le contenir, et ce n’est pas certain que Lowry soit capable de stopper sa vitesse.

« Ils n’ont personne qui puisse vraiment le suivre jusque dans la moitié de terrain » constate Tobias Harris. « Il va tout simplement au bout sur contre-attaque. Quand on a le rebond, on y va et on pousse. C’est le premier joueur que nous cherchons dès la sortie de balle, pour aller de l’avant et créer. »

Une stratégie voulue par Doc Rivers qui reprochait à son jeune arrière de trop shooter extérieur (2 sur 10 à 3-points). « Il m’a dit d’arrêter de shooter extérieur. Je me suis contenté de tirs difficiles que je n’avais pas besoin de prendre. Mais j’ai compris comment me frayer un chemin dans la raquette sur quasiment chaque action, et ça ne va pas toujours être pour que je score. La plupart du temps, je vais ressortir le ballon pour des tirs ouverts. »

Le problème, on le répète, c’est que ses coéquipiers ne mettent pas leurs shoots ouverts. La preuve avec la compilation ci-dessous.