Gros carton d’audience pour le Game 1 entre les Grizzlies et les Warriors

ABC, TNT et ESPN continuent de se féliciter des audiences des playoffs, et la première journée des demi-finales de conférence, disputée dimanche en début d’après-midi pour les Etats-Unis, a attiré beaucoup de monde devant le petit écran.

A 13h00, heure locale, la rencontre entre les Celtics et les Bucks a été suivie par une moyenne de 5,4 millions d’Américains, avec un pic à 7,1 millions à la fin du match. C’est une progression de 37% par rapport au premier match des demi-finales de la conférence Est de la saison passée.

Ensuite, à 14h30, heure de Memphis, le Game 1 entre les Grizzlies et les Warriors a tout cassé avec 7.7 millions de téléspectateurs, et un pic à 10.2 millions en fin de match. Pour ABC, c’est 97% de mieux qu’en 2021, et c’est tout simplement le plus gros score pour un match d’une demi-finale de conférence depuis 11 ans ! A l’époque, il s’agissait d’une rencontre entre les Lakers et les Mavericks.

En moyenne, 6,6 millions de téléspectateurs ont suivi cet après-midi NBA sur ABC. C’est 68% de plus qu’en 2021.

Du côté d’ESPN, qui est une chaîne câblée, les huit rencontres du premier tour ont été suivies en moyenne par 3,3 millions d’Américains. C’est la meilleure audience moyenne depuis 2014, et c’est 28% de mieux qu’en 2021.