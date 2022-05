Marcus Smart incertain pour le Game 2 contre les Bucks

Il avait fait peur à tout le monde en deuxième quart-temps, après avoir été touché au bras droit. Marcus Smart était plié en deux et avait rejoint les vestiaires. Finalement, cette alerte était plus spectaculaire qu’inquiétante.

En revanche, Marcus Smart s’est bien blessé, au quadriceps droit, pendant le Game 1 contre les Bucks. Le défenseur de l’année 2022 a reçu deux coups d’affilée en troisième quart-temps et c’est pour cela qu’on l’a vu sur un vélo d’appartement en seconde période.

« C’est un dur qui essaie de jouer malgré tout », a commenté Ime Udoka pour ESPN. « Il a été touché deux fois. Il a déjà connu ça par le passé, notamment cette saison en manquant quelques matches. Il va suivre son traitement et on verra comment il se sent ce mardi, au moment du match. C’est davantage une histoire de tolérance à la douleur, et de limitation dans les mouvements. »

Le meneur de jeu des Celtics avait effectivement raté six matches en janvier pour une blessure similaire et son absence pour le Game 2 serait un sacré coup dur pour Boston, qui est mené 1-0 et a déjà perdu l’avantage du terrain.