Patrick Williams raconte ses premiers playoffs

Patrick Williams a dû se demander quand sa mauvaise série allait enfin se terminer. Un « drive » contré, un tir ouvert dans le corner trop long, un « floater » également manqué : l’ailier a démarré son match 4 face aux Bucks par trois ratés de suite. En cumulant avec son 0/9 aux tirs du match précédent, sa mauvaise série a ainsi grimpé à 0/12…

Pas évident à vivre pour un joueur dans sa deuxième année dont l’équipe s’apprêtait à connaître une nouvelle soirée galère face aux champions en titre.

« On savait que les choses allaient se gâter, que tout n’allait pas être parfait. Surtout pour une première série de playoffs, on pense toujours au positif, positif, positif. Moi, en particulier avec ce 0/9 qui fait mal, livre l’ailier à l’issue du match. Mais on a des gars qui encouragent, qui te disent que tu travailles trop dur pour baisser la tête. Cela signifie beaucoup de choses de voir ça et de savoir que ces gars te soutiennent, que tu sois à 0 sur 9 ou 9 sur 9. Et je les soutiens tout autant. »

Ce soutien a payé chez lui. Après ses ratés initiaux, il a fini par convertir un panier dans le corner opposé, encore ouvert, face à une défense des Bucks décidée à le laisser shooter. Lui qui n’avait pas inscrit de tir à trois points dans la série jusqu’ici (0/8). Le joueur de 20 ans, le plus jeune de l’effectif devant Coby White et Ayo Dosunmu, a enchaîné avec un tir à mi-distance bien en rythme inscrit en sortie de dribble devant Bobby Portis.

Le 4e choix de la Draft 2020 s’est ensuite montré actif près du cercle où il a pu faire parler ses qualités athlétiques. Bilan des courses : 20 points (7/13 aux tirs), alors qu’il n’en avait inscrit que 16 sur les trois premiers matches, et 10 rebonds. Un double-double rassurant pour ce jeune espoir même si l’attention chez les Bulls, et les attentes qui vont avec, est davantage portée sur les leaders de l’équipe, DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic.

Il n’était même pas titulaire dans son équipe universitaire

« Je comprends, on parle d’un quatrième choix de Draft…, note Billy Donovan. Il a eu le Covid, il est sorti d’une blessure au poignet, il a 20 ans et c’est sa première expérience en playoffs. Ce sont des occasions d’apprendre et de grandir pour lui. Il n’était même pas titulaire dans son équipe universitaire. Aujourd’hui on l’envoie contre les meilleurs joueurs du monde et les gens lui disent : ‘Oh, sois agressif’. On doit continuer à le pousser et à le mettre dans ces situations autant qu’on le peut. »

Le coach de l’Illinois fait bien de rappeler que sa deuxième année dans la ligue a été très compliquée. Revenu de l’infirmerie à la mi-mars seulement, Patrick Williams avait terminé fort cet exercice avec 16 points et 6 rebonds de moyenne sur ses six derniers matches, dont une pointe à 35 unités.

Mais l’expérience des playoffs, face à Giannis Antetokounmpo qu’il tente de ralentir, est une toute autre affaire… « C’est toujours du basket, mais à un rythme tellement différent. Chaque match est différent, du premier au quatrième, en termes de rythme et d’ajustement des équipes. J’ai aussi appris sur nos gars. On ne va pas reculer, on va se battre. Nos gars ne reculent pas devant l’adversité. On a des joueurs qui, comme moi, essaient de voir le côté positif de la situation. On apprend beaucoup sur soi-même et sur l’équipe avec les playoffs. » Et c’est tant mieux pour l’avenir de Patrick Williams et des Bulls.