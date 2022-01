Vidéo | Le premier panier en deux ans et demi de Klay Thompson

Ça y est, c’est fait ! Pour la première fois depuis le 13 juin 2019, et le Game 6 des Finals face aux Raptors, Klay Thompson a enfin foulé un parquet NBA !

Une rupture des ligaments croisés et une rupture du tendon d’Achille plus tard, le shooteur des Warriors a repris la compétition cette nuit, à l’occasion de la réception des Cavaliers. Le tout au Chase Center bien sûr, qui n’a eu de cesse de l’acclamer et de l’ovationner, à l’échauffement, à la présentation des deux équipes ou encore pendant le match.

Et, dans cette ambiance de folie, il n’a fallu que 38 petites secondes à Klay Thompson pour inscrire, après une pénétration, son premier panier en deux ans et demi ! Les premières minutes de la partie ont d’ailleurs démontré que le « Splash Brother » avait carte blanche en attaque, afin qu’il puisse retrouver ses sensations en attaque…

« Welcome back, Killa Klay ! »

Le premier panier de Klay Thompson

La présentation de Klay Thompson