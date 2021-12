Covid-19 : le Thunder perd Mark Daigneault et Josh Giddey

Alors qu’il sort d’une performance historique avec un double-double sans aucun point marqué, Josh Giddey va lui aussi, comme plus de 120 autres joueurs dans la ligue, connaître les peines de la quarantaine, nous a appris ESPN.

Le rookie du Thunder réalise jusqu’à maintenant une excellente première saison avec 10.8 points, 7.1 rebonds et 6.1 passes de moyenne. Des chiffres qui font de lui le meilleur rebondeur et passeur de son équipe.

L’Australien n’est pas le seul membre de la franchise d’Oklahoma City touché par le Covid-19 ce mardi puisque The Athletic a annoncé que son coach, Mark Daigneault, avait lui aussi été placé à l’isolement. En son absence, c’est son assistant Mike Wilks qui va prendre les commandes du Thunder, dès ce soir à Sacramento.

À noter que le club devait déjà faire sans Darius Bazley, Tre Mann, Aleksej Pokusevski et Jeremiah Robinson-Earl.

