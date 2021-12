Denver renversé par Charlotte, Mike Malone peste contre le manque de circulation du ballon

Les Nuggets menaient de 19 points (90-71) à trois minutes de la fin du troisième quart-temps face aux Hornets.

Ses titulaires dépassés, James Borrego a alors lancé Ish Smith, Jalen McDaniels et PJ Washington aux côtés de Kelly Oubre Jr. et Gordon Hayward, afin d’amener un peu d’énergie à une équipe en souffrance. Et ça a fonctionné puisque ce groupe, porté par son enthousiasme, est vite revenu sous les dix points d’écart en quatrième quart.

La folie et l’enthousiasme des remplaçants

L’entraîneur de Charlotte a donc décidé de faire confiance à ses remplaçants, substituant simplement Terry Rozier à Gordon Hayward afin d’apporter un maximum de folie dans cette fin de match dans le Colorado.

Le résultat ? Un dernier quart-temps remporté 38-13 pour les Hornets, avec des remplaçants qui ont totalement renversé la vapeur face à des Nuggets dépassés (4/21 au tir, 3 pertes de balle) lors de l’ultime période.

« Ce qu’il s’est passé est très simple », assurait Mike Malone après le match. « La balle a arrêté de bouger. On a abusé de l’isolation et du dribble, tout le monde essayant de forcer ses tirs. Ça a mené à des possessions offensives très pauvres, qui ont nourri leur série. Une grosse absence, tant sur le plan offensif que défensif. »

Alors qu’il avait pourtant dominé la première mi-temps (12 points et 16 rebonds à la pause), Nikola Jokic a ainsi eu du mal à être servi par la suite, son dernier quart-temps raté étant à l’image du « momentum » perdu des siens.

Manque d’agressivité et de circulation du ballon

« Ils ont fait du bon travail pour défendre (sur Jokic) » expliquait également Facundo Campazzo. « Je dois être plus actif et plus agressif. Mais tout démarre de la défense. »

Et de la circulation du ballon pour Mike Malone, qui notait que son équipe avait pris le large en deuxième quart-temps, avec 11 passes décisives pour 2 pertes de balle. Avant de se faire renverser en quatrième quart-temps, là où son groupe n’avait réussi qu’une seule passe décisive, pour 3 pertes de balle.

Comment expliquer ce scénario catastrophe ? L’entraîneur trouve-t-il que son groupe a été égoïste ?

« Je n’ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. On a juste arrêté de faire bouger le ballon », répliquait-il, alors que Nikola Jokic était concis. « Ils ont été plus agressifs. Ils méritent de gagner. »