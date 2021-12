Les Wizards ne courent plus

Si la situation sportive des Wizards est plutôt confortable avec une 6e place à l’Est, le niveau de jeu de la formation de Washington est jusqu’à maintenant conforme à son bilan (16 victoires pour 15 défaites) : assez moyen.

Peu efficaces en défense et en difficulté en attaque, notamment parce que le duo Spencer Dinwiddie – Bradley Beal ne fonctionne pas correctement, les Wizards ont des soucis à régler. Un en particulier : le jeu en transition.

La saison passée, aucune équipe ne marquait plus en transition (24.9 points de moyenne) par match et les Wizards étaient efficaces quand ils pouvaient courir. La présence de Russell Westbrook, toujours prêt à accélérer, n’était pas étrangère à cette réussite.

De la meilleure à la pire équipe de la ligue en transition !

Cette saison, c’est clairement moins bien, avec seulement 14.2 points par match en phase de transition, soit la pire marque de la ligue. Passer de la première à la dernière place en quelques mois, la chute est brutale. Et les Wizards ne se rattrapent pas en contre-attaque, avec seulement 8.7 unités par match, soit la 29e moyenne de la ligue…

« Ces opportunités en transition sont très importantes », estime pourtant Wes Unseld Jr. à NBC Sports. « On n’a pas encore profité de ça collectivement, et c’est en partie à cause de notre défense. On doit faire des stops. On doit prendre le rebond et courir. Quand les équipes perdent la balle, on doit trouver un moyen de leur faire payer. »

Sauf que les joueurs de la capitale ont du mal à provoquer des balles perdues (ils sont 28e au classement). Dès lors, les munitions sont maigres et les extérieurs peinent à jouer les transitions de manière adéquate.

« Il y a un équilibre à trouver, pour courir quand c’est le moment de le faire, ou pour appeler un système et ralentir quand on a perdu quelques ballons ou manqué quelques tirs, afin de trouver le bon shoot au bon moment », avance Raul Neto. « Il y a moyen de trouver. Ce n’est pas facile, mais on va essayer. »

Défendre plus fort et attraper les rebonds ou voler des ballons, pour ensuite marquer des paniers faciles en transition ou en contre-attaque, cela ne peut en effet que faire du bien aux Wizards. Surtout en ce moment, comme la franchise reste sur seulement deux victoires (dont une contre les très, très faibles Pistons) en neuf matches…