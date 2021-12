Stats & Highlights | Le Heat explose les Pacers, les Mavericks se vengent des Wolves

Fin de série pour les Wolves. Après quatre victoires d’affilée, dont la dernière contre Dallas, Karl-Anthony Towns et compagnie ont cédé face à une équipe des Mavericks pourtant privée de Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Pour le Heat, la soirée fut très tranquille. Les joueurs d’Erik Spoelstra ont marqué 22 paniers primés, égalant ainsi un record de franchise, face à des Pacers impuissants.

Miami – Indiana : 125-96

Le retour de Rick Carlisle, après sa quarantaine, a viré au cauchemar. Les Pacers ont été assommés par la pluie de 3-pts du Heat, 22 paniers primés inscrits, record de franchise égalé. Pis encore : Malcolm Brogdon a rapidement quitté ses coéquipiers pour une gêne au tendon d’Achille.

Tyler Herro et Duncan Robinson, 26 points chacun, ont régalé et Miami a réussi à vivre une soirée tranquille malgré les nombreux absents (Jimmy Butler, Bam Adebayo et P.J. Tucker). Même Udonis Haslem a participé à la fête avec un tir derrière l’arc !

Heat / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Dedmon 20 2/3 1/1 0/0 3 5 8 2 0 0 2 2 +7 5 14 K. Lowry 30 3/9 0/5 2/3 1 10 11 12 4 2 3 0 +14 8 23 G. Vincent 32 5/13 3/8 0/0 1 2 3 2 2 1 2 1 +18 13 10 D. Robinson 30 10/16 6/10 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 +21 26 21 M. Strus 36 7/15 4/12 0/0 2 5 7 4 2 0 0 0 +6 18 21 U. Haslem 6 1/3 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 3 2 K. Okpala 23 7/9 2/3 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 +21 16 18 O. Yurtseven 22 3/7 0/1 2/2 6 7 13 1 6 2 2 2 +20 8 20 T. Herro 21 8/17 5/8 5/6 0 1 1 5 1 0 0 0 +31 26 22 M. Garrett 19 1/3 0/0 0/0 2 3 5 2 2 0 1 0 +5 2 6 Total 47/95 22/49 9/11 15 38 53 30 21 5 11 5 125 Pacers / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 28 4/11 0/2 4/5 0 4 4 4 1 0 2 0 -20 12 10 J. Holiday 22 2/10 1/8 2/2 1 2 3 2 2 0 1 0 -11 7 3 M. Turner 22 4/5 1/1 0/0 1 6 7 1 3 1 1 2 -10 9 18 M. Brogdon 8 0/2 0/1 1/2 1 0 1 2 0 0 0 0 -7 1 1 C. LeVert 30 4/15 3/5 6/6 1 3 4 3 0 0 1 0 -21 17 12 I. Jackson 12 2/3 0/0 2/4 2 2 4 0 0 1 0 0 0 6 8 T. Craig 16 2/4 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -16 5 3 O. Brissett 24 5/8 2/2 2/2 2 3 5 1 1 1 1 1 -18 14 18 G. Bitadze 7 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 2 0 B. Wanamaker 27 1/6 0/1 0/0 0 1 1 5 3 1 3 0 -9 2 1 J. Lamb 15 1/9 0/3 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 -10 2 -1 K. Martin 10 0/4 0/1 2/2 1 3 4 1 0 0 0 0 -11 2 3 C. Duarte 19 5/7 3/4 4/5 1 3 4 2 1 2 1 0 -16 17 21 Total 31/87 11/31 23/28 11 31 42 22 13 6 11 3 96

Dallas – Minnesota : 114-102

Avec neuf absents, tous placés dans le protocole sanitaire, et un Kristaps Porzingis touché lors du dernier match entre les deux équipes, ce duel a vu des joueurs nouveaux briller. C’est logiquement Karl-Anthony Towns qui a lancé ses coéquipiers en début de match avec 12 points en premier quart-temps.

Dallas va réagir puis prendre les commandes. En troisième quart-temps, Minnesota accélère avec un 13-0 pour passer devant. En dernier acte, Marquese Chriss, joker médical, se montre, ainsi que Dorian Finney-Smith, avec deux paniers primés, dans un 10-0 fatal aux Wolves. Battus il y a quelques jours par les hommes de Chris Finch, les Texans ont pris leur revanche.