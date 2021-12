Hype X Basket USA | Stop ou encore pour Damian Lillard ?

Dans cet opus, on fait le point sur le début de saison des Blazers et la situation de Damian Lillard. Depuis cet été, la franchise vit au rythme des rumeurs autour de son meneur All-Star, et en coulisses, c’est tout aussi animé avec le renvoi du GM pour faute grave.

Pour l’instant, la direction cherche un nouveau General Manager, et ce dernier va récupérer un très gros dossier avec la décision, ou pas, de prolonger Lillard jusqu’en… 2025 à un salaire astronomique : plus de 50 millions de dollars. Est-ce le bon choix à faire, ou est-ce le bon moment pour s’en séparer ?

Dans ce podcast, on répond à plusieurs questions :

– Qui à la place de GM Neil Olshey ?

– Chauncey Billups fait-il mieux de Terry Stotts ?

– Faut-il effectuer un échange pour Ben Simmons .

– Est-ce le moment d’échanger Damian Lillard ?

