Les balles perdues plombent la défense des Clippers

La fameuse colère de Stephen Curry, en dernier quart-temps et après ne pas avoir eu un coup de sifflet qu’il estimait légitime, est le parfait symbole du match entre les Clippers et les Warriors.

Déjà parce qu’elle va provoquer le coup de chaud du double MVP, mais aussi parce que cette tentative de Stephen Curry est intervenue après un ballon perdu des Clippers. Un de plus, un de trop.

Los Angeles a perdu 24 balles dans cette rencontre. Un sacré caillou dans la chaussure alors que la défense avait tenu les Warriors à seulement 105 points…

« Ils ne sont pas la meilleure défense de la ligue par hasard, c’est pourquoi il ne faut pas perdre la balle et leur donner des opportunités de marquer », résumait Tyronn Lue à The Athletic. « Quand on a défendu sur demi-terrain, on a été très bon. Mais dès qu’on perd 24 ballons, et que 15 à 18 sont volés par l’adversaire, c’est dur de revenir ensuite. »

Depuis huit matches, seuls les Rockets font pire

Le coach sous-estime les interceptions des Californiens puisque Stephen Curry et sa bande ont volé 19 ballons, transformés en 31 points. C’est donc l’attaque de Los Angeles qui a craqué, en plombant les efforts défensifs.

« Notre défense tient bon depuis le début de saison », se réjouit et rappelle Paul George, qui a perdu 8 ballons dimanche soir. « Et ce fut encore le cas dans cette rencontre. On a tenu jusque dans les six dernières minutes. On doit faire mieux offensivement. »

Avec cinq défaites sur les huit derniers matches après leur série de sept succès d’affilée, les coéquipiers de « PG13 » sont en souffrance et les ballons perdus illustrent bien ce moment difficile. Avec 17.6 possessions gâchées de moyenne dans ces huit parties, les Clippers sont la deuxième pire équipe de la ligue, derrière les Rockets.

Les munitions perdues arrivent même sur du pick-and-roll, donc un geste simple qui compose « 95 % des actions en NBA » selon Tyronn Lue, « sauf pour Golden State où il y a des coupes et du mouvement. On n’a pas toujours fait les bons choix, même dans nos victoires ».

La réception des Pelicans ce lundi soir est parfaite pour corriger le tir et se venger de la défaite du 19 novembre dernier. Ensuite, ce seront les Kings, qui restent sur une prestation ratée face à Memphis, qui viendront au Staples Center mercredi. « Primo, on va regarder les vidéos pour voir ce qui ne va pas », annonce Paul George. « Secundo, il faut se parler. On va en discuter. »