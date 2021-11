DeMar DeRozan encense Zach LaVine

Depuis le début de saison, et après 18 matches, DeMar DeRozan et Zach LaVine brillent et portent les Bulls vers les sommets de la conférence Est. Le duo partage d’ailleurs quasiment les mêmes statistiques.

Jugez plutôt : 26.3 points, 5.2 rebonds et 4.1 passes de moyenne pour le premier, 25.9 points, 5.4 rebonds et 3.7 passes pour le second. Même les pourcentages sont très proches puisque DeMar DeRozan shoote à 49% de réussite et 35% à 3-pts quand Zach LaVine affiche de son côté 48% de réussite globale et 39% de loin.

L’aigle à deux têtes de Chicago pèse donc 52.2 points par match et DeMar DeRozan est bluffé par son compère.

« Je n’ai jamais joué avec un joueur comme Zach », avance l’ancien All-Star pour le Chicago Sun Times. « Honnêtement, ce qu’il est capable de faire offensivement, c’est effrayant. Il est tellement facile dans ce qu’il fait. Cela me pousse à m’élever à son niveau, à être au coude-à-coude avec lui. »

L’ancien de Toronto veut ainsi aider le double vainqueur du concours de dunks, de la même façon que Kyle Lowry, son illustre coéquipier au Canada, l’avait fait pour lui il y a quelques années.

« Quand je jouais avec Kyle, il m’apprenait énormément de choses. Il était plus âgé que moi et désormais, les rôles sont inversés. J’essaie donc d’apprendre le plus possible de choses à Zach, de ce que j’ai appris depuis que je suis dans la ligue. Et évoluer à ses côtés, c’est très fun. »

Si les deux joueurs des Bulls ont de grandes choses d’être présents ensemble à Cleveland pour le All-Star Game en février 2022, c’est DeMar DeRozan qui semble avoir l’avantage dans la course au MVP jusqu’à maintenant. Ses performances à Los Angeles, contre les Lakers (38 points) et les Clippers (35), ont marqué les esprits.

« Je vais être honnête : je n’y pense jamais », assure-t-il sur le trophée de MVP. « Gagner emporte tout. C’est toujours un honneur d’avoir son nom parmi les meilleurs joueurs, mais je veux continuer de gagner des matches. »