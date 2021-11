Les Suns explosent les Nuggets pour une 12e victoire de suite !

« Tout fonctionnait. » En deux mots, Devin Booker donne un bon aperçu de la belle soirée passée par les Suns face aux Nuggets. Ces derniers, privés de leurs joueurs majeurs, dont Nikola Jokic (touché au poignet), n’ont quasiment pas existé à Phoenix.

Ils ont même complétement explosé lors d’un premier quart-temps de folie des Suns, à l’issue duquel les locaux comptaient déjà 20 points d’avance. Jamais en tête dans ce match, les hommes de Mike Malone ont tenté de répondre avec leurs armes.

Les visiteurs ont regagné le vestiaire avec seulement 13 points de retard mais… plus 70 points encaissés (73-60). Cet écart s’est maintenu pendant un temps dans la troisième période. Mais les remplaçants des Suns, Cam Johnson en tête, ont poursuivi les efforts de leurs titulaires pour faire définitivement basculer cette rencontre en « blowout ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps de feu des Suns. « Je crois qu’on aurait pu en mettre 50. » Il a en effet seulement manqué un panier à Cam Johnson et à ses coéquipiers pour atteindre cette barre symbolique. Les locaux ont été impressionnants de fluidité et d’altruisme dans ce premier quart-temps, largement remporté 48 à 28. Avec un Chris Paul gestionnaire, des ailiers comme Jae Crowder et Cam Johnson en confiance et une envie contagieuse de partager le ballon, les Suns n’ont pas eu grand-chose à jeter sur cette séquence terminée avec… 77% de réussite (17/22).

– La faiblesse intérieure des Nuggets. Pour libérer des espaces favorables à leurs shooteurs, les Suns ont beaucoup appuyé sur ce « pick-and-roll » en tête de raquette, impliquant Chris Paul et Deandre Ayton, puis son remplaçant JaVale McGee. En déficit de taille sans Nikola Jokic, les Nuggets ont eu beaucoup de mal à contrôler ce jeu à deux. Ayton s’est ainsi régalé et a contribué à la domination intérieure des Suns, tant aux points inscrits dans la raquette (56 à 36) qu’aux rebonds pris (50 à 41).

TOPS/FLOPS

✅ Cam Johnson. Record en carrière pour l’ailier remplaçant des Suns et meilleur marqueur de la soirée avec ses 22 points. Il est parfaitement rentré dans son match en signant un « 3+1 » dans le corner pour démarrer. Idéal pour se mettre en confiance. Moins présent dans les deuxième et troisième quart-temps, il a mis un nouveau coup d’accélérateur dans le dernier acte.

✅ Deandre Ayton. Match solide pour le pivot des Suns qui, à l’instar des autres leaders de l’équipe, a laissé le match venir à lui, sans rien forcer. Profitant des bons ballons de Chris Paul et de l’absence de Nikola Jokic, il n’a pas eu de mal à disposer de JaMychal Green.

⛔ Will Barton. Sans Nikola Jokic, Michael Porter Jr. ou Jamal Murray, il était le leader offensif attendu côté Nuggets. L’arrière a tenté beaucoup de choses, notamment près du cercle, mais a manqué de réussite toute la soirée durant (10 points à 4/15). Sa maladresse l’a suivi depuis la ligne à 3-points jusqu’à la ligne des lancers-francs (2/5).

LES SUNS ONT 2007 EN LIGNE DE MIRE

Jusqu’où les Suns peuvent pousser leur série de succès ? Avec cette 12 victoires de suite, ils sont bien partis pour aller titiller leurs aînés de 2007 qui avaient signé des séries à 15 puis 17 victoires. Leur calendrier peut leur permettre de s’en rapprocher puisqu’ils se déplacent à San Antonio puis à Cleveland, avant de rendre visite aux Knicks. Derrière cela, deux chocs avec un déplacement chez les Nets puis la réception des Warriors.

LA SUITE

Suns (13-3) : démarrage d’un « road trip » à San Antonio, la nuit prochaine.

Nuggets (9-8) : déplacement à Portland, mardi.