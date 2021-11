Les Knicks toujours dans le dur

Après avoir réussi un super début de saison, les New Yorkais accusent le coup, avec cinq revers en sept matchs. Surtout, Tom Thibodeau peine à trouver un moyen de relancer son groupe, qui a encore montré deux visages cette nuit à Charlotte, plutôt séduisant en première mi-temps, puis en grande difficulté au retour des vestiaires.

Après la défaite 104-96 cette nuit, le stratège new-yorkais s’en est remis au discours classique, la nécessité de se réfugier dans le travail pour sortir de cette mauvaise passe.

« Je crois très fort au fait qu’il faut rester fort mentalement face à l’adversité. Il faut continuer à travailler en attendant que ça change, sans savoir le moment où ça va arriver », a-t-il expliqué. « Ça peut être sur l’action d’après…Il faut retrouver l’agressivité pour se remettre dans le droit chemin. Et si tu ne shootes pas bien, fais toutes les autres petites choses qui peuvent nous aider à gagner, que ce soit le rebond, la création, le partage du ballon, poser un écran, bouger, faire des coupes franches. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire pour aider l’équipe. On ne peut pas s’empêtrer dans des considérations personnelles, c’est un jeu d’équipe. Et tout le monde est capable de bien jouer même dans un soir sans au tir ».

Les titulaires encore dans la sauce

Malgré la défaillance du trio Fournier-Barrett-Randle, les Knicks avaient trouvé des alternatives au scoring, avec Kemba Walker auteur d’un gros début de match, puis en s’appuyant sur son banc, emmené par un Immanuel Quickley déchaîné. Obi Toppin avait même réussi à maintenir les siens en tête à l’entrée du « money time ». Puis, les titulaires sont progressivement revenus sur le terrain. Et ça a été le trou noir.

« En général avant un match, tu sais comment tu vas organiser tes rotations et la façon dont tu veux que le plan de jeu soit exécuté. Tu as tes starters et tes joueurs du banc. Si tu traverses une mauvaise passe, tu dois vite réagir et te demander quels sont les joueurs qui ont les meilleures chances de nous sortir de là », a poursuivi Tom Thibodeau. « On s’est retrouvés avec un tel retard (-8), qui nous a poussés à continuer avec la même équipe pour le rattraper, ce qu’on a réussi à faire. Ensuite, il faut prendre une décision, à 5-6 minutes de la fin : « Est-ce que je remets les titulaires ? ». Parfois ça marche, d’autres non. Dans l’idéal, tu préfères remettre tes titulaires ».

Lors de la défaite précédente face à Milwaukee, Tom Thibodeau avait carrément puni ses titulaires en les laissant sur le banc dans le quatrième quart-temps . Et ces derniers avaient réagi sur ce début de match à Charlotte en surclassant les Hornets en premier quart-temps (18-34). En place en défense et incroyablement adroits de loin (7/10, dont 4/5 pour le seul Kemba Walker), le groupe new-yorkais semblait parti un blow-out, jusqu’à ce 20-5 encaissé au retour des vestiaires qui a tout changé.

Réagir en équipe

Plutôt que de tirer sur un joueur, son leader Julius Randle en particulier, à côté de la plaque dans le money-time, Tom Thibodeau en a appelé à la remobilisation générale.

« Ce n’est pas le problème d’une personne, c’est notre groupe. On doit être opérationnels en tant que groupe, dans lequel chacun doit tirer le meilleur de l’autre. Chacun a la responsabilité d’exécuter les systèmes, de partager le ballon, d’être dans les bons spots. C’est ce qu’on doit faire. Quand on fait ça, on est très bon en attaque », a-t-il poursuivi. « Les Hornets ont réussi leurs actions sur la fin, pas nous. C’est comme ça que ça se passe en général. On doit être à notre meilleur niveau à la fin du match ».

Les coéquipiers d’Evan Fournier vont essayer de se refaire au Madison Square Garden lors de la semaine à venir avec trois matchs à domicile, face à Indiana lundi soir, Orlando puis Houston.