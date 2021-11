Tom Thibodeau fâché contre ses titulaires

37 minutes. C’est le temps de jeu combiné d’Evan Fournier et Kemba Walker cette nuit face aux Bucks. Les deux recrues des Knicks ont rendu une pâle copie, à 2/15, et Tom Thibodeau a décidé de les laisser sur le banc. Ils n’ont pas été les seuls à être punis puisque le coach s’est passé de tous ses titulaires dans le dernier quart-temps !

« Vous savez ce qu’on dit [sur les automatismes] : quand on a atteint les 10 matches, ils disent qu’il en faut 20. Quand ils ont atteint les 20 matches, ils disent qu’il en faut 30. À 30, il en faut 40. Et avant d’y arriver, la saison est terminée. Donc, tout ça, ce sont des conneries. »

Alors que son équipe était menée de 24 points face aux Bucks, Tom Thibodeau a décidé de faire confiance à ses remplaçants avec Derrick Rose, Alec Burks, Immanuel Quickley, Obi Toppin et Taj Gibson. Ce sont eux qui vont permettre aux Knicks d’égaliser, et leur coach va décider de les laisser jusqu’au bout.

« On ne joue pas pas bien à l’extérieur, on ne joue pas bien à domicile, et ce n’est pas habituel »

« Nous étions juste en train de chercher des solutions », s’est justifié le coach. « Nous avons mis de l’intensité dans le jeu, nous avons obtenu quelques stops défensifs, nous avons partagé la balle, nous avons obtenu quelques paniers faciles, et nous avons trouvé un bon rythme… J’ai trouvé que le banc avait bien joué. »

Et à l’inverse, les titulaires n’étaient pas dans leur assiette. « Ils n’ont simplement pas bien joué. C’est tout. Il va falloir trouver des solutions. Mais pour l’instant, on ne joue pas pas bien à l’extérieur, on ne joue pas bien à domicile, et ce n’est pas habituel. On doit régler ça ! »

Du côté des « punis », pas un mot après la rencontre, et c’est Derrick Rose, auteur d’un très bon match, qui s’est exprimé au nom du groupe.

« Nous essayons d’entrer dans les matchs en douceur. Nous essayons de prendre le pouls de la rencontre au lieu d’être agressifs » a expliqué le sixième homme. « Le plus souvent, il faut être l’agresseur, pour montrer aux gens que vous êtes là. Ce n’est pas seulement le cinq de départ, c’est aussi le banc qui est entré en jouant de manière nonchalante. On s’est repris ensuite, mais c’est l’affaire de tout le monde. On n’est pas assez bons pour prendre confiance. On doit jouer en étant l’équipe qui se donne le plus à fond. Il faut vite en retenir la leçon. »

Car la tendance est claire depuis le début de saison, avec des remplaçants beaucoup plus efficaces que les titulaires. Le meilleur +/- global est ainsi pour Derrick Rose, avec un excellent +95 lorsqu’il est sur le terrain. C’est le 9e de la ligue. À l’opposé, Kemba Walker affiche un très inquiétant -66, soit le 427e (sur 448 joueurs).