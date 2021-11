G-League | Premier point sur les Frenchies, avec Joël Ayayi au four et au moulin pour le Go Go

D’abord accueilli par les Lakers après sa non-sélection à la dernière Draft, Joël Ayayi a finalement dû traverser le pays pour rejoindre la capitale fédérale, où le jeune meneur tricolore porte le couleurs du Go Go en G-League. Après des débuts intéressants à 11 points, 8 passes et 4 rebonds, l’ancien de Gonzaga a été beaucoup plus entreprenant pour son deuxième match, même s’il n’avait pas forcément bien réglé la mire, avec 16 points (6/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 9 rebonds et 6 passes en 40 minutes (!).

Mais c’est hier soir, pour sa troisième sortie dans l’antichambre de la NBA, que Joël Ayayi a donné la pleine mesure de son talent. Si Capital City s’est incliné en prolongation face à Long Island, le Français a été au four et au moulin pour son équipe, avec 15 points (5/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 14 rebonds, 7 passes (mais 5 balles perdues) en 32 minutes. Mieux, c’est le Frenchy du Go Go qui a rentré le 3-points pour arracher la prolongation sur un long rebond (voir plus bas dans les meilleures actions).

Avec 14 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne (mais aussi 3 balles perdues), Joël Ayayi est le joueur français le plus en vue sur ce début de saison de G-League, alors que les deux compères du Blue (et anciens de Wake Forest), Jaylen Hoard et Olivier Sarr, ont été économisés (4 minutes seulement) pour leur deuxième sortie, après avoir pourtant réussi de bons débuts.

Killian Tillie a fait ses débuts avec le Hustle

À ce propos, le duo français du Blue pourrait bien se transformer en trio, alors que Mark Daigneault a annoncé cette nuit que Théo Maledon pourrait bien être envoyé dans l’équipe affilié au Thunder, après un DNP hier soir face à La Nouvelle-Orléans…

Apparu sur le banc des Grizzlies en ce début de saison, Killian Tillie a lui aussi basculé sur la G-League, effectuant ses débuts cette semaine avec le Hustle de Memphis. L’ancien coéquipier de Joël Ayayi à Gonzaga a bouclé sa première sortie de l’année avec 10 points et 4 passes. En attendant, fort probablement, l’arrivée de Yves Pons qui fait partie de l’effectif, mais n’a pas encore foulé les parquets.

De son côté, le vieux routier du circuit, Axel Toupane a lui aussi déjà disputé trois rencontres, dont deux avec un vrai temps de jeu, lui permettant notamment de placer une performance à 21 points et 7 rebonds.

Enfin, coaché par Jason Terry et entouré de Nik Stauskas ou encore Lance Stephenson et Tarik Black, Petr Cornelie pourrait faire ses débuts à ce niveau cette nuit avec le Grand Rapids Gold qui affronte Sioux Falls pour démarrer sa saison.

all-around solid performance from Joel Ayayi ✔️ he posted 15 PTS, 14 REB, and 7 AST in the win! pic.twitter.com/Jztaa9Nr7T — NBA G League (@nbagleague) November 11, 2021

Les stats complètes des Frenchies :

Axel Toupane (Santa Cruz Warriors) :

– 11 points (4/9 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues en 26 minutes

– 8 points (3/5 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds en 8 minutes

– 21 points (8/22 aux tirs dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 2 balles perdues en 32 minutes

– Inactif

Olivier Sarr (OKC Blue) :

– 14 points (6/10 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 16 minutes

– 2 rebonds, 1 passe, 1 contre en 4 minutes

Jaylen Hoard (OKC Blue) :

– 12 points (5/8 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 3 passes, 2 rebonds, 1 balle perdue en 17 minutes

– 3 points (1/2 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 1 balle perdue en 4 minutes

Joël Ayayi (Capital City Go-Go) :

– 11 points (4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 8 passes, 4 rebonds, 1 interception, 3 balles perdues en 27 minutes

– 16 points (6/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 9 rebonds, 6 passes, 1 interception, 3 balles perdues en 40 minutes

– 15 points (5/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 14 rebonds, 7 passes, 5 balles perdues en 32 minutes

Killian Tillie (Memphis Hustle) :

– 10 points (4/11 aux tirs dont 2/8 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 1 contre en 30 minutes

Yves Pons (Memphis Hustle) : n’a pas joué

Sekou Doumbouya (South Bay Lakers) : n’a pas joué

Petr Cornelie (Grand Rapids Gold) : n’a pas joué

Les meilleures actions de la soirée

Le récap complet