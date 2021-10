Nate Bjorkgren va coacher le Canada pour les qualifications de la Coupe du monde 2023

Si Nick Nurse a été maintenu à son poste de sélectionneur de l’équipe du Canada jusqu’en 2024, avec pour objectif principal de se qualifier pour les Jeux olympiques à Paris cette année-là, il ne peut pas tenir sa place lors des deux prochaines fenêtres internationales qui ont lieu durant la saison NBA.

La fédération canadienne a donc annoncé que c’est son assistant Nate Bjorkgren qui le remplacera pour les deux prochaines périodes de qualification pour la Coupe du monde 2023. Elles auront lieu en novembre 2021 puis février 2022. Pour la dernière fenêtre, début juillet 2022, c’est sans doute le coach des Raptors qui reprendra la main.

Le Canada est dans le groupe C des qualifications américaines, avec la République dominicaine, les Iles Vierges et les Bahamas.

De plus, on a également appris que pour l’AmeriCup, disputée au Brésil en septembre 2022, c’est Nathaniel Mitchell, lui aussi assistant de Nurse sur le banc canadien, qui sera aux commandes du groupe emmené par Andrew Wiggins et sa bande.