Previews 2021/22 | Qui seront élus dans les All-NBA Teams ?

Difficile de prédire les All-NBA Teams tant il y a de paramètres (blessures, performances collectives, transferts…) qui peuvent rentrer en jeu et bousculer les hiérarchies prétablies dans la ligue.

Pour cette ultime preview de la saison, la rédaction de Basket USA s’est tout de même pliée à l’exercice avec deux joueurs qui font l’unanimité (50 points) pour la All-NBA First Team, Luka Doncic et de Kevin Durant, alors que Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo (48 points) n’en sont pas loin, tout comme Joel Embiid (44 points).

Cela signifie que le MVP en titre, Nikola Jokic, n’est que dans la deuxième équipe de nos prévisions. LeBron James est lui relégué dans la troisième équipe alors que, cinquième du vote pour le MVP l’an passé, Chris Paul n’obtient de son côté pas assez de voix pour être dans une des trois All-NBA Teams de la rédaction.

Rendez-vous en fin de saison pour savoir si nos pronostics étaient bons, ou pas…

ALL-NBA FIRST TEAM

Stephen Curry – Luka Doncic – Kevin Durant – Giannis Antetokounmpo – Joel Embiid

ALL-NBA SECOND TEAM

Damian Lillard – James Harden – Jayson Tatum – Anthony Davis – Nikola Jokic

ALL-NBA THIRD TEAM

Devin Booker – Paul George – Jimmy Butler – LeBron James – Rudy Gobert

Ont également reçu des voix : Bradley Beal, Ja Morant, Karl-Anthony Towns, Russell Westbrook, Zion Williamson, Domantas Sabonis, Chris Paul, Zach LaVine et Bam Adebayo