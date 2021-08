Selon Julius Randle, l’altruisme va rester la priorité du jeu des Knicks

« Nous sommes deux gars hyper altruistes », a lâché Kemba Walker, plus tôt dans la semaine, pour décrire le jeu d’Evan Fournier et le sien. Le meneur s’est ainsi dit persuadé que les deux nouvelles recrues des Knicks allaient parfaitement se fondre dans le collectif new-yorkais.

Un état d’esprit qui plaît logiquement au leader déjà en place, Julius Randle.

« Je crois que la chose la plus importante pour notre équipe l’année dernière était que tout le monde était altruiste », décrit l’intérieur, interrogé dans la foulée de leur conférence de presse d’introduction. « Au final, tout ce qui comptait était de gagner. Ces gars sont de supers joueurs mais l’important est de gagner. J’ai le sentiment que c’est leur état d’esprit donc ça va être sympa. »

Le jeune All-Star, qui a doublé son quota de passes décisives par match l’an passé, estime que les nouveaux venus vont « coller à notre culture et cela fonctionnera très bien. C’est évidemment un plus. Cela nous rend beaucoup plus dynamiques ».

Équipe « plus complète »

Et surtout beaucoup plus costauds, sur le papier, que la ligne arrière de la saison passée composée d’Elfrid Payton et de Reggie Bullock. Le vainqueur du dernier trophée MIP salue ainsi le travail effectué par ses dirigeants sur cette intersaison pour rendre l’équipe « plus complète, en injectant plus de qualité de shoot sur le parquet et des gars qui peuvent créer et aussi rentrer des tirs ».

Malgré son engouement pour ce recrutement, le gaucher rappelle que son équipe a beaucoup de travail devant elle pour faire aussi bien que la 4e place à l’Est, obtenue l’an passé. « Je ne veux pas juger quoi que ce soit avant d’être sur le terrain. Mais j’ai une entière confiance en Thibs (Tom Thibodeau), je sais qu’il nous mettra dans la meilleure position et fera ressortir le meilleur de nous collectivement. »