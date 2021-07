Les Wizards seraient parmi les équipes intéressées par Spencer Dinwiddie

Même s’ils ont très rapidement récupéré Aaron Holiday, les Wizards ont perdu Russell Westbrook, qui va s’envoler pour Los Angeles, sans obtenir un meneur de jeu de son niveau dans l’échange avec les Lakers.

Il n’est donc pas étonnant de voir Washington débarquer dans la liste des franchises intéressées par Spencer Dinwiddie, d’après les informations de The Athletic. En plus des Wizards, on retrouve donc les Knicks, les Raptors, le Heat, mais aussi les Nets qui voudraient le conserver.

Néanmoins, on sait que le « combo guard » sera gourmand financièrement et les Wizards n’auront pas les moyens de lui offrir un énorme contrat, à la différence de New York, Miami et de Toronto, encore plus si Kyle Lowry part.

Pour les dirigeants de la capitale, il reste alors la piste du « sign-and-trade » avec les Nets. Sauf que, selon nos confrères, les anciens Lakers (Kyle Kuzma et Montrezl Harrell) ne suffiront pas à convaincre Brooklyn.