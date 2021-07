Jason Kidd : « Kristaps Porzingis est un parfait complément de Luka Doncic »

Jeudi, les Mavericks ont officialisé les arrivées de Jason Kidd comme coach et de Nico Harrison comme general manager via la traditionnelle conférence de presse. La franchise est à un tournant de son histoire avec les départs de Donnie Nelson et de Rick Carlisle, et Kidd a prévenu qu’il comptait sur Kristaps Porzingis, mettant ainsi fin aux rumeurs d’un départ du Letton.

« Je pense qu’il est très heureux, prêt à travailler, et je pense que vous allez voir un Kristaps différent » promet l’ancien meneur All-Star et ancien assistant des Lakers. « C’est un été positif pour lui. Il est en bonne santé, et je pense qu’il est vraiment très heureux de cette opportunité. Je pense que c’est un parfait complément de Luka. Il a une palette de qualités que peu de joueurs possèdent en NBA. En tant que coach, je suis très motivé à l’idée de travailler avec lui. »

Une perspective qui enchante Mark Cuban, et il en profite pour défendre son intérieur. « Vu ce que Jason et Nico ont prévu, je pense que Kristaps et Luka vont être bien meilleurs ensemble. Je pense qu’on va voir beaucoup de choses qui vont rendre l’équipe bien meilleure. Je pense que KP a été injustement calomnié. Pendant les playoffs, il a fait exactement ce qu’on lui a demandé de faire. Exactement. »

Doncic, c’est de « la poésie en mouvement »

Considéré comme l’un des meilleurs meneurs de l’histoire et spécialiste du triple-double, Kidd aura donc Doncic sous sa coupe. Un tandem qui peut faire des étincelles si le courant passe. « Luke est unique. Il est pro depuis un moment, mais on peut toujours s’améliorer, et je pense que son appétit est grand » poursuit Kidd. « Je vais attendre un peu pour voir comment je peux l’aider. J’étais en retrait, devant ma TV, et désormais, je vais pouvoir tester le bolide. Plus je passerai du temps avec lui, mieux je pourrai répondre à la question. Mais pour l’instant, ce que je vois est magnifique, c’est de la poésie en mouvement. »

Il prévient aussi qu’il est prêt à accepter la personnalité du Slovène, capable de tous les coups de folie sur un terrain. « Jeune, j’ai essayé plein de choses, et je sais que je rendais dingue mes coaches. Je pense que Luka a toujours ce flair, cette capacité à essayer quelque chose. Cela ne m’énervera pas car j’ai été à sa place. Mon boulot, c’est de l’aider à trouver les réponses pour qu’il ait du succès, et pour lui ôter beaucoup de pression. »

Enfin, sur le plan collectif, Kidd a prévenu que sa priorité était d’augmenter sérieusement le niveau défensif des Mavericks, et il a rappelé que les Lakers possédaient l’une des meilleures défenses du pays lorsqu’ils ont été champions en 2020. « Je vais mettre en application ce que j’ai appris avec Frank Vogel. A Dallas, il va falloir un peu défendre. On sait qu’on peut marquer des points, et donc on va se concentrer sur les petits détails qui nous mèneront sur le chemin du trophée. »