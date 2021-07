Les plus beaux dunks des cinq dernières Finals NBA

Avec son poster face à P.J. Tucker dans le Game 3 des Finals, Cameron Johnson a signé le plus beau dunk des playoffs 2021 jusqu’à maintenant. Son envolée est même parmi les plus mémorables des dernières années en Finals.

La NBA a compilé certains (il en manquait tellement d’autres…) des plus beaux dunks des Finals depuis 2016 et on retrouve évidemment LeBron James à plusieurs reprises face aux Warriors ou la saison passée contre le Heat. On peut aussi souligner le magnifique alley-oop de Pascal Siakam en 2019, toujours contre Golden State.