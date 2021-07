TQO de Victoria | Tomas Satoransky terrasse le Canada à la dernière seconde !

Incroyable scénario à Victoria où la République tchèque s’est imposé face au Canada en demi-finale sur un « game winner » de Tomas Satoransky inscrit à 1.8 seconde de la fin de la prolongation. Incroyable scénario car les Tchèques menaient 92-82 à moins d’une minute de la fin du 4e quart-temps, avec donc la victoire largement en poche. Sauf que Andrew Wiggins, auteur du 3-points de l’égalisation, et ses coéquipiers vont réussir un comeback fou pour arracher la prolongation. A 22 secondes de la fin, ils étaient encore menés de six points…

Sur leur lancée, les Canadiens vont inscrire les cinq premiers points de la prolongation (99-94), mais les Tchèques vont leur répondre par un 7-0 avec notamment un 3-points de Blake Schilb. L’ancienne gâchette du championnat de France, âgé de 37 ans, est l’un des héros du match avec ses 31 points, dont 13 dans le premier quart-temps. Derrière, Wiggins égalise (101-101), et le dernier ballon est pour Satoransky.

Le Canada n’a plus joué les Jeux olympiques depuis 2000

Le meneur des Bulls a Lu Dort sur lui, et il ne parvient pas à trouver une bonne position. Il envoie tout de même un tir compliqué, et il marque avec la planche ! Il reste 1.8 seconde à jouer. Le Canada peut égaliser ou même s’imposer, et Trey Lyles trouve une belle position à 4 mètres. Son ballon entre puis ressort ! La République tchèque s’impose 103-101 et se qualifie pour la finale du tournoi pré-olympique, et elle défiera la Grèce ce dimanche.

Pour le Canada de Nick Nurse, c’est un nouvel échec puisque la sélection n’a plus disputé les Jeux olympiques depuis 2000 !

LE POINT COMPLET

TQO à Belgrade, Serbie

Demi-finales

Italie – République Dominicaine (79-59)

Serbie – Porto Rico (102-84)

Finale

Italie – Serbie

Equipes éliminées

Philippines, Sénégal (déjà forfait), République Dominicaine, Porto Rico

TQO à Split, Croatie

Demi-finales

Brésil – Mexique (102-74)

Allemagne – Croatie (86-76)

Finale

Brésil – Allemagne

Equipes éliminées

Russie, Tunisie, Mexique, Croatie

TQO à Kaunas, Lituanie

Demi-finales

Slovénie – Venezuela (98-70)

Lituanie – Pologne (88-69)

Finale

Slovénie – Lituanie

Equipes éliminées

Corée du Sud, Angola, Venezuela, Pologne

TQO à Victoria, Canada

Demi-finales

Canada – République Tchèque (101-103 a.p)

Turquie – Grèce (63-81)

Finale

République Tchèque – Grèce

Equipes éliminées

Chine, Uruguay, Canada, Turquie

