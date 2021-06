Cam Reddish précieux dans son rôle « d’energizer »

Touché au tendon d’Achille en février, Cam Reddish a ensuite dû patienter quatre mois avant de retrouver les terrains, à l’occasion du Game 2 face à Milwaukee. Inutilisé par son coach lors du Game 3 de cette finale de conférence, le joueur de 21 ans est revenu aux affaires durant le Game 4. Un choix payant de Nate McMillan.

Auteur de 12 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 23 minutes, Cam Reddish a ainsi brillé dans tous les secteurs la nuit dernière, pesant grandement des deux côtés du parquet (mais surtout en défense), pour permettre aux Hawks de dominer avec la manière les Bucks. Et ainsi revenir à égalité (2-2) dans la série.

« Cam [Reddish] est entré en jeu [hier soir] et il a été solide, il a connu une très bonne soirée », estimait après coup Nate McMillan, à l’Atlanta Journal-Constitution, lui qui entraînait là son joueur pour la deuxième fois de la saison, seulement. « Il est long et il aime défendre. C’est son jeu. C’est de là qu’il puise toute son énergie, pas en attaque. Dès qu’il débarque sur le terrain, il souhaite défendre. »

Une véritable « peste » en défense

Entré en jeu en cours de premier quart-temps, Cam Reddish s’est très vite distingué, en agressant la défense adverse et, surtout, en étant omniprésent défensivement. Envoyé en mission sur Khris Middleton (ou Jrue Holiday, le cas échéant), le 10e choix de la Draft a fait perdre deux ballons à son vis-à-vis, sur deux interceptions, n’oubliant pas non plus de contrer l’une de ses tentatives à 3-points, entre temps.

Sur chacune de ses minutes disputées, « Killer Cam » a fait un bien fou à son équipe, grâce donc à son activité défensive contagieuse. Dans le second quart-temps, l’ancien élève de Duke était d’ailleurs présent quand Atlanta a repris une dizaine de points d’avance, après avoir vu Milwaukee revenir à une petite possession d’écart.

« Ce n’est pas une surprise que l’on ait réussi notre meilleur match défensif [hier soir] », se réjouissait Kevin Huerter sur son coéquipier. « Il a été énorme, il était là pour mettre la pression sur le porteur de balle et contester chaque shoot. […] Nous parlions avec lui avant cette série, car nous attendions son retour avec impatience et nous savions surtout qu’il s’en rapprochait. Simplement pour l’aider, lui donner confiance et le faire progresser. »

Ovationné par son public

Sans Trae Young, les Hawks avaient besoin que leurs « role players » haussent le ton dans ce Game 4. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cam Reddish n’a pas manqué de se surpasser pour les siens, lui qui s’est en prime permis de planter deux 3-points aux allures de coup de massue, pour mettre Atlanta à +25 dans le troisième quart-temps.

Et alors qu’il n’est toujours pas à 100% de ses capacités physiques, le jeune ailier préfère savourer ce retour à la compétition, après avoir passé de très longues semaines loin des parquets et de ses coéquipiers.

« Mes coéquipiers m’ont dit de me tenir prêt, ils m’ont constamment encouragé et c’est tout ce dont j’avais besoin pour revenir, retrouver de la confiance et décrocher la victoire », précisait Cam Reddish, de nature discrète et sorti sous les acclamations de la State Farm Arena. « Je ne me suis pas mis beaucoup de pression sur les épaules [hier soir]. Je suis simplement entré en jeu et j’ai apporté du mieux possible. Je sais que je peux peser défensivement, c’est quelque chose que je peux contrôler, donc j’ai fait en sorte d’être une peste en défense. »