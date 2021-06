Preview Playoffs 2021 | Brooklyn (2) – Milwaukee (3)

Et si ce Nets/Bucks n’était autre que la finale de conférence avant l’heure, à l’Est ? Deux équipes favorites pour le titre suprême, qui se sont livrées trois magnifiques affrontements en saison régulière, se retrouvent effectivement assez « tôt » dans ces playoffs. Et le vaincu devra, quoi qu’il arrive, dresser un bilan négatif de son exercice 2020/21. Il faut dire que des franchises qui comptent dans leurs rangs Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ou encore Jrue Holiday n’ont d’autre choix que d’atteindre, au moins, les Finals.

D’un côté, les Nets se sont offerts un premier tour aux allures de mise en jambes, en disposant des Celtics de Jayson Tatum, trop limités, en cinq manches. Irrésistibles, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving ont ainsi fait souffrir la franchise du Massachusetts tout au long de cette série, tandis que les « role players » de Brooklyn se sont mis au diapason de leur « Big Three ». Lancés vers le titre, les joueurs new-yorkais vont donc connaître leur premier vrai gros test de ces playoffs, en demi-finale de conférence.

De l’autre, les Bucks sont parvenus à vaincre leurs vieux démons en infligeant un « sweep » au Heat, qui les avait éliminés il y a un an. Emmenée par un Giannis Antetokounmpo assez juste, malgré des statistiques discrètes au scoring, la franchise du Wisconsin a surtout pu s’appuyer sur les belles prestations de Khris Middleton, Jrue Holiday et Brook Lopez, en plus du surprenant Bryn Forbes. Mais l’obstacle sera désormais de taille pour Milwaukee, opposé au favori naturel de ces playoffs.

PRÉSENTATION DES NETS

Le cinq de départ : J. Harden, K. Irving, J. Harris, K. Durant, B. Griffin.

Le banc : T. Johnson, B. Brown, L. Shamet, J. Green, N. Claxton.

Le coach : S. Nash.

Même aligné à très peu de reprises en saison régulière, le trio James Harden – Kyrie Irving – Kevin Durant rayonne dans ces playoffs jusqu’à présent. Entouré comme il se doit par ses lieutenants, l’impressionnant « Big Three » de Brooklyn va probablement devoir se sublimer davantage face aux Bucks, beaucoup mieux armés pour leur résister. Steve Nash et son staff auront donc du pain sur la planche pour faire déjouer un tel adversaire, et c’est sans doute le premier vrai test pour le double MVP depuis son intronisation sur le banc.

POINTS FORTS

Une triplette Harden/Irving/Durant en pleine forme. Avec ses 85.2 points de moyenne inscrits en cumulé au premier tour (un record pour un trio, dans l’histoire des playoffs), le « Big Three » des Nets a livré une série pour le moins impressionnante face aux Celtics. Talentueux au possible, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving représentent une équation presque insoluble pour n’importe quelle équipe de la ligue et la simple présence de ces trois artistes suffit à faire de Brooklyn un favori au titre. Qu’importe l’identité de leurs lieutenants.

Une attaque effrayante. Guidés par leur « Big Three » de gala, les Nets ont pu rouler sur les Celtics en imposant leur force de frappe offensive : 128 points marqués sur 100 possessions (n°1 de NBA), 18 points marqués après une perte de balle (n°1 de NBA), 50% aux tirs (n°1 de NBA), 43% à 3-points (n°1 de NBA) et 91% aux lancers-francs (n°1 de NBA). Derrière le trio Harden-Irving-Durant, Joe Harris est à surveiller comme le lait sur le feu, tandis que Blake Griffin, Landry Shamet ou Jeff Green sont aussi capables de hausser leur niveau de jeu au besoin. Ni plus ni moins que l’une des meilleures attaques de l’histoire.

POINTS FAIBLES

Quelle stratégie défensive ?. La défense est l’inquiétude principale concernant les Nets, qui peuvent baisser la garde, surtout sur le jeu loin du ballon. Face aux Celtics, ils ont bien tenu en changeant quasiment sur tous les écrans, Boston n’arrivant pas à en profiter. Mais cette stratégie peut-elle fonctionner face à un joueur comme Giannis Antetokounmpo ? C’est l’une des grandes questions pour Steve Nash et son staff.

Le manque de taille. DeAndre Jordan éjecté de la rotation par Steve Nash, Brooklyn compose depuis avec Blake Griffin (2m08) et Nicolas Claxton (2m11), voire Kevin Durant (2m08) et Jeff Green (2m03), absent pour le Game 1, au poste de pivot. Un secteur intérieur qui devrait souffrir face aux Bucks, dont la raquette comprend Giannis Antetokounmpo (2m11), Brook Lopez (2m13) et Bobby Portis (2m08). Trois joueurs qui ont de grandes chances de se régaler contre les « petits » Nets dans la peinture. La principale faiblesse de ces derniers, qui ont déjà laissé une montagne de rebonds offensifs à Tristan Thompson au premier tour.

PRÉSENTATION DES BUCKS

Le cinq de départ : J. Holiday, P. Connaughton, K. Middleton, G. Antetokounmpo, B. Lopez.

Le banc : J. Teague, B. Forbes, P.J. Tucker, B. Portis.

Le coach : M. Budenholzer.

Vainqueurs en quatre matchs du Heat, les Bucks ont malheureusement appris une bien mauvaise nouvelle au premier tour : la blessure de Donte DiVincenzo, leur titulaire au poste 2.

Sans lui, ce sont donc les moins complets Pat Connaughton et Bryn Forbes qui ont vu leurs responsabilités augmenter, afin de compléter au mieux les Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et autres Khris Middleton. Toujours placés, jamais récompensés, les joueurs de Milwaukee ont sans doute réalisé, face à Miami, leur meilleure série de playoffs depuis l’arrivée sur le banc de Mike Budenholzer. Reste désormais à confirmer tout ça contre les Nets.

POINTS FORTS

Une importante force de frappe offensive. Les Bucks continuent de faire partie des meilleures équipes de la ligue en attaque, en s’appuyant sur ce qu’ils savent faire de mieux : courir, shooter à 3-points et attaquer le cercle. Un véritable rouleau-compresseur, orchestré par Mike Budenholzer et sublimé par les présences de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday et consorts, qui n’ont eu aucun mal à faire plier le Heat au premier tour.

Une défense retrouvée. Pour « sweeper » le Heat au premier tour, les Bucks ont pu compter, d’une part, sur une attaque de feu (115 points marqués sur 100 possessions) et, d’autre part, sur une défense de fer (95 points encaissés sur 100 possessions). De Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez dans la raquette, à Jrue Holiday et Khris Middleton sur les extérieurs, sans oublier P.J. Tucker en sortie de banc, Mike Budenholzer dispose donc d’un effectif riche et particulièrement solide défensivement afin de poser le maximum de problèmes à l’armada des Nets, et surtout tenir le choc face à son « Big Three ».

POINTS FAIBLES

Le jeu sur demi-terrain. Désireux de jouer rapidement (100.3 possessions par match en playoffs, le 3e plus gros total de NBA), les Bucks misent sur leurs forces en attaque, à savoir le jeu rapide, sublimé par le puissant Giannis Antetokounmpo qui, lorsqu’il est lancé, peut enfoncer ses défenseurs. Sauf que, dès que le rythme ralentit et que le « Greek Freak » doit faire la différence au shoot, les choses se compliquent très vite pour Milwaukee. Mike Budenholzer a pas mal modifié son système pour en tenir compte jusqu’ici et ça a plutôt bien marché face au Heat. À voir si cet ajustement continuera d’être payant, même si la série pourrait finalement se jouer sur un rythme effréné…

Le coaching en playoffs. Excellent entraîneur de saison régulière, Mike Budenholzer n’a encore jamais été étincelant en playoffs. Disciple de Gregg Popovich, le Coach de l’année 2015 et 2019 doit adapter ses méthodes pour ce genre d’échéances, où les meilleurs se doivent de jouer une quarantaine de minutes. Au premier tour, « Coach Bud » semble avoir ainsi retenu les leçons du passé en s’appuyant sur une rotation réduite (8-9 joueurs). Face aux Nets de Steve Nash, il se devra donc de reproduire une série aussi aboutie tactiquement, sans retomber dans ses travers, sous peine de se retrouver sur un siège éjectable.

CLÉS DE LA SÉRIE

La défense. En saison régulière comme en playoffs, les deux équipes disposent chacune d’une attaque de feu. Forcément, dans ce cas de figure et à mesure que la fin de saison se rapproche, le mot « défense » prendra plus que jamais tout son sens, car c’est bien dans ce secteur de jeu que la série pourrait basculer. Jusqu’ici, ce sont les Bucks qui semblent les mieux armés dans ce domaine, compte tenu notamment de leur vécu collectif. Mais les Nets, certes plus à l’aise offensivement, ont aussi prouvé qu’ils pouvaient réaliser de belles séquences de ce côté du parquet. Ce dont ils auront absolument besoin à ce niveau de la compétition.

La bataille au rebond. S’appuyant beaucoup sur le « small ball », avec Nicolas Claxton comme seul pivot de métier dans leur rotation, les Nets ont l’habitude de se faire dominer au rebond, eux qui concèdent 16 points de moyenne en seconde chance sur ces playoffs (le 3e pire total de NBA), en plus de ne capter que 65% des rebonds défensifs disponibles (le pire total de NBA). Une aubaine pour les Bucks qui, dans ces playoffs, sont quant à eux irréprochables au rebond défensif (79% des disponibles récupérés, n°1 de NBA) et particulièrement présents au rebond offensif (34% des disponibles récupérés, n°2 de NBA).

La chasse aux « mismatchs ». Dotés d’attaquants hors pair, et de défenseurs capables de se sublimer en fonction de l’échéance, Nets comme Bucks s’évertueront à insister autant que possible sur les points faibles de chaque équipe, défensivement : Kyrie Irving, Blake Griffin et Landry Shamet d’un côté, Bryn Forbes, Bobby Portis et Brook Lopez (sur le « switch »). Brooklyn et Milwaukee tenteront donc de cacher au maximum leurs « talons d’Achille » respectifs et, pour la franchise du Wisconsin, cela équivaudra probablement à utiliser P.J. Tucker au poste 5, afin de changer sur tous les écrans.

SAISON RÉGULIÈRE

18 janvier : Brooklyn – Milwaukee (125-123)

2 mai : Milwaukee – Brooklyn (117-114)

4 mai : Milwaukee – Brooklyn (124-118)

VERDICT

Difficile de rêver plus belle demi-finale de conférence à l’Est qu’une affiche entre les Nets et les Bucks, mettant aux prises Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kyrie Irving, Khris Middleton ou encore Jrue Holiday. Extrêmement proches l’une de l’autre en saison régulière, les deux formations sont appelées à se disputer cette place en finale de conférence jusqu’au bout, avec pourquoi pas un Game 7 des plus alléchants en ligne de mire.

La principale interrogation de cette série concerne évidemment la faculté de Milwaukee à ralentir le « Big Three » XXL de Brooklyn. Le talent offensif ne manque pas côté new-yorkais, les qualités défensives non plus chez la franchise du Wisconsin et la capacité des hommes de Mike Budenholzer à ralentir le trio Harden-Irving-Durant, sans laisser les « role players » adverses (Joe Harris en tête) prendre feu, sera essentielle.

Dans le même temps, les Bucks n’auront d’autre choix que d’appuyer là où le bât blesse chez les Nets : dans la raquette. Sans véritable pivot et protecteur de cercle de métier, les hommes de Steve Nash risquent de souffrir devant les assauts répétés de Brook Lopez et, surtout, Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » justement, comme toujours formidable en saison régulière, possède l’occasion rêvée de passer dans la catégorie supérieure : celle des plus grands. Une victoire de prestige contre cette équipe new-yorkaise, suivie d’une participation aux Finals puis d’un titre, lui permettrait à coup sûr de s’en rapprocher.

Problème : sans avantage du terrain, Milwaukee va immédiatement devoir imposer sa domination sur Brooklyn qui, une fois lancé, sera difficile à stopper. Le Game 1 va donc valoir son pesant d’or dans cette série…

Brooklyn 4-3

CALENDRIER

Game 1 : à Brooklyn, samedi 5 juin (01h30, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 2 : à Brooklyn, lundi 7 juin (01h30, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 3 : à Milwaukee (à déterminer)

Game 4 : à Milwaukee, dimanche 13 juin (21h00)

Game 5* : à Brooklyn, mardi 15 juin (à déterminer)

Game 6* : à Milwaukee, jeudi 17 juin (à déterminer)

Game 7* : à Brooklyn, samedi 19 juin (à déterminer)

* Si nécessaire.