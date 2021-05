Mike Conley Jr et les Grizzlies, des retrouvailles sur la plus belle des scènes

Pendant douze ans, 788 matches de saison régulière et 56 de playoffs, Mike Conley a défendu les couleurs des Grizzlies. Le meneur de jeu a connu parmi les plus belles saisons de l’histoire de la franchise de Memphis.

En 2019, une page s’est tournée avec son départ pour Utah. Mais impossible pour lui d’oublier les Grizzlies, surtout que pour sa seconde série de playoffs avec le Jazz, il croise déjà la route de son ancienne équipe. Des retrouvailles attendues.

« Je sais à quel point les fans sont géniaux quand ils nous soutiennent, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble quand ils sont contre vous », raconte-t-il au Commercial Appeal, en évoquant le public de Memphis. « Je suis impatient de voir ça. C’est un nouveau chapitre et ce sera fun d’affronter la ville qui a été chez moi pendant si longtemps. »

« Les Grizzlies ont toujours été une franchise qui se bat, qui bosse dur »

Les Grizzlies viennent de sortir les Spurs et les Warriors lors du « play-in » et ils ont fait perdurer le style « Grint & Grind » des années Conley, Zach Randolph, Marc Gasol. Ils ne sont clairement pas favoris contre le Jazz, mais avec leur mentalité et leur envie, plus leur dynamique, ils seront sans doute coriaces à éliminer.

« Les Grizzlies ont toujours été une franchise qui se bat, qui bosse dur. Les joueurs adhèrent à ça, surtout ces jeunes qui sont assez incroyables. En fin de saison, ils ont très bien joué donc on a hâte d’y aller. On n’a pas joué depuis un moment donc on veut se lancer et affronter ces gars. »

Le All-Star va livrer un duel de haut niveau avec son successeur à la mène dans le Tennessee, Ja Morant. Le rookie de l’année 2020 sort d’une grosse prestation face à Golden State et Stephen Curry, et le voilà propulser sur la plus grande et belle des scènes, les playoffs.

« On a vu le talent de Morant dès le premier jour », affirme Conley. « Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne trouve son équilibre et le fasse parler chaque soir et dans les grands moments. Il a été patient, face à un grand joueur comme Curry. C’était impressionnant. Tout le monde a vu sa performance et il continue de progresser. Ce sera agréable à suivre comme évolution. Il peut encore aller plus haut. »