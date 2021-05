Du repos… mais pas trop pour les Bucks

Après avoir dominé la conférence Est pendant deux saisons régulières consécutives, les Bucks ont lâché leur première place à l’issue d’un exercice éprouvant. Paradoxalement, à l’heure d’observer un peu de repos bien mérité, la gestion de ce temps-mort n’est pas à prendre à la légère. Pas question de rester éloigné des parquets trop longtemps et de perdre son rythme d’ici ce week-end, pour le début des choses sérieuses.

« Je ne pense pas qu’il y ait un joueur ou un entraîneur qui voudrait ou demanderait vraiment sept ou huit jours de repos. Mais nous allons trouver un équilibre, nous allons avoir quelques bonnes sessions d’entraînement dures, les garder dans le rythme du jeu autant que possible mais en même temps laisser leurs corps guérir un peu, les laisser se remettre », a ainsi déclaré Mike Budenholzer, interrogé au sujet de son programme.

Giannis Antetokounmpo au cœur des attentions

Celui-ci devrait être adapté en fonction des besoins de chacun. Si ses coéquipiers Jrue Holiday et Khris Middleton ont par exemple confié qu’ils se sentaient plutôt bien à l’approche de la fin de saison, Giannis Antetokounmpo a avoué avoir été usé par les exigences d’une saison condensée au cours de laquelle il a notamment été touché au genou et à la cheville. « Je suis fatigué, je ne vais pas mentir », avait-il lâché.

Même s’il n’a joué « que » 61 matchs, le « Greek Freak » ne s’est pas ménagé et les quelques jours de repos qui se profilent arrivent à point nommé pour lui.

« Giannis est l’un de ces gars qui y va toujours a fond », a rappelé Pat Connaughton. « C’est une de ces saisons où ce n’est pas naturel, où vous jouez tant de matchs en si peu de temps. Et pour un gars qui se donne à 110% sur le terrain tous les soirs, je pense que la récupération est d’autant plus importante ».

Bien dormir pour mieux jouer

Dans sa huitième saison en NBA, Giannis Antetokounmpo a appris à moins s’éparpiller pour gagner en énergie, une ressource particulièrement nécessaire cette saison, à l’aube d’un potentiel nouveau marathon.

« J’essaie juste d’économiser autant d’énergie que je peux », a-t-il ajouté. « C’est la saison NBA, vous allez vous sentir fatigué. Mais il y aura des jours où je vais devoir me reposer, et quand je me reposerai, je me sentirai mieux. Et quand je me sens mieux, je peux mieux jouer. Tant que je ne suis pas fatigué mentalement, ça va. Je prends soin de mon corps, je soulève des poids, je dors… Bain froid, bottes Normatec, ventouses ».

Une bonne « postseason » passe aussi par ces « à côté » qu’il ne faut pas négliger. Bien dormir en fait partie.

« Être capable de dormir huit heures par nuit, se réveiller avec un bon petit-déjeuner. Et après, faire une bonne sieste de deux, trois heures. C’est ce que je fais habituellement pour me préparer à un match. Je ne fais pas grand-chose. Mais quand je dors suffisamment, je suis prêt ».

Il faudra au moins ça pour rivaliser avec le Heat, qui avait sorti Milwaukee en cinq manches lors des demi-finales de conférence des derniers playoffs.