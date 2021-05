Avant de se mettre en mode « playoffs », le Jazz savoure la meilleure saison de son histoire

Mal parti face à Sacramento dimanche soir, le Jazz a bientôt rétabli sa barque pour filer vers un nouveau succès, le cinquante-deuxième de sa saison, synonyme de meilleur bilan de la Ligue en saison régulière, et donc de statut de tête de série numéro un dans la conférence Ouest, mais aussi de la NBA, et c’est une première dans l’histoire de la franchise.

« Ça n’arrive pas souvent d’être la meilleure équipe de toute la NBA sur la saison régulière, alors profitons-en ! »

Si Utah devra donc patienter pour savoir qui des Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs sera assez téméraire pour barrer sa route au premier tour des prochains playoffs, le collectif du Jazz veut prendre le temps de savourer sa réussite durant cette saison régulière, forcément éprouvante.

« C’est une grande réussite », affirme Gobert dans le Salt Lake Tribune. « Sachant de là où on vient, quand on ne faisait pas les playoffs il y a sept ans, on est parti de rien, on a construit pierre par pierre et on a mis en place une culture, une équipe et une identité. Se retrouver maintenant dans cette position est incroyable. Il faut apprécier chaque instant. En ayant traversé ce que j’ai traversé, ce qu’on a traversé cette dernière année, s’il y a bien une chose que j’ai apprise, c’est qu’il faut apprécier chaque instant. »

Pas véritablement attendu à pareille fête en début de saison, notamment après les rumeurs de tension entre Gobert et Mitchell sur fond de pandémie, le Jazz a fait bloc et a tout simplement écrasé la concurrence. Avec son jeu de passe et sa défense collective, Utah a été l’équipe la plus solide de la saison, ne connaissant jamais plus de deux défaites de rang et s’imposant à 39 reprises par un écart de dix points ou plus.

« Il y a une chose à laquelle toute l’équipe s’est attachée cette saison, c’est d’être présent, d’être capable de passer à l’action suivante et de passer au quart-temps suivant. Ça nous a permis de devenir l’équipe qu’on est maintenant », ajoute Mike Conley. « Je l’ai dit aux gars, ça n’arrive pas souvent d’être la tête de série numéro un, la meilleure équipe de toute la NBA sur la saison régulière, alors profitons-en ! On commencera à penser aux playoffs demain. »

« On veut aller loin en playoffs et réaliser quelque chose de spécial »

Déjà finaliste NBA deux années de suite à la grande époque du duo Karl Malone – John Stockon, en 1997 et 1998, le Jazz n’avait pour le coup jamais trôné au sommet de la NBA à la fin de la saison régulière, et ils auront donc l’avantage du terrain jusqu’au bout ! Cette réussite historique ne va cependant pas calmer les ambitions d’Utah durant les playoffs.

« C’est clairement une super sensation parce qu’on sait qu’on a beaucoup bossé pour ça », souffle Jordan Clarkson, parmi les favoris pour le titre de meilleur sixième homme. « Ça a commencé dans la bulle et ensuite pendant l’année avec les gars qui sont restés, ceux qui ont été blessés, mais tout le monde est resté soudé pour surmonter tout ça. On a des objectifs plus élevés. On veut aller loin en playoffs et réaliser quelque chose de spécial. »

Auteur de la plus longue série de victoires de la saison, établie à onze (plus deux autres à neuf), le Jazz a été l’équipe la plus constante, un ton au-dessus des Suns grâce à son vécu collectif et la greffe Mike Conley qui a bel et bien pris cette fois. Eliminé en sept manches au premier tour des derniers playoffs, le Jazz va arriver revanchard cette fois-ci, et avec donc l’avantage du terrain tout du long !

« J’apprécie ce groupe et ce qu’ils ont accompli durant la saison régulière, mais j’apprécie aussi d’avoir eu l’opportunité de les coacher », conclut Coach Snyder. « Je veux que chacun d’entre eux profite de ce moment, apprécie la saison régulière et ça va faire la transition pour trouver l’état d’esprit dont on aura besoin pour bien jouer en playoffs. On comprend bien que, à partir de la semaine prochaine, personne ne va s’inquiéter de ce qu’on a fait les mois précédents. Il faut continuer à avancer. »