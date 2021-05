Une dernière répétition générale avant les playoffs pour les Nets ? La rencontre contre Chicago, ce samedi soir, pourrait permettre à Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving d’évoluer ensemble.

« Si tout reste comme ça, les trois joueront », a annoncé Steve Nash à ESPN, après l’entraînement de vendredi. « Je n’attends rien d’autre de ce match que d’avoir une opportunité de les faire jouer ensemble. »

Les trois stars sont attendues sur le parquet et ce sera seulement la huitième fois de la saison et la première depuis le 13 février dernier ! Les différentes blessures des uns et des autres ont continuellement privé Brooklyn de son « Big Three ».

Après ce match contre les Bulls, les Nets termineront la saison régulière contre les Cavaliers dimanche soir. Et l’objectif est de conserver la deuxième place de l’Est devant Milwaukee (un match d’écart) et derrière Philadelphie, qui a assuré sa première place.