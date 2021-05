Le MVP de la nuit | Kevin Love voulait finir sur une bonne note

On ne sait pas si Kevin Love portera toujours le maillot des Cavaliers à la rentrée, mais au moins, il laissera aux supporters la meilleure des impressions…

Au cœur d’une saison galère, l’ancien intérieur All-Star a profité du dernier match à domicile des Cavaliers pour signer son meilleur match de la saison avec 30 points et 14 rebonds face aux Celtics. Une perf’ qui permet à Cleveland de mettre fin à 11 défaites de suite, et donc de quitter son public sur une bonne note.

« On pouvait voir de la joie sur son visage »

« Je voulais juste qu’on gagne un match à domicile avant la saison ne se termine » a-t-il expliqué. « Je l’avais dit à Larry (Nance Jr) et quelques autres gars : Je ne voulais pas rentrer aux vestiaires la tête basse en étant énervé. Je ne voulais pas ça car gagner donne clairement plus de plaisir. C’est pour ça que j’ai le sourire. »

Face à des Celtics au fond du trou, Kevin Love a fait la différence de loin avec un 6/9 à 3-points, et on retiendra son gros passage au début du 4e quart-temps pour aider les Cavaliers à signer un 11-0 décisif.

Le temps d’une soirée, on a retrouvé le vrai Kevin Love, dominateur au rebond et capable de faire mal de loin.

« Récemment, il n’était pas lui-même » le défend JB Bickerstaff. « Il essayait de retrouver du rythme, avec des hauts et des bas, et aider l’équipe par n’importe quel moyen. Ce soir, il a été capable de le faire. On pouvait voir de la joie sur son visage, et on pouvait voir comme ses coéquipiers l’ont soutenu. C’était un grand moment. »