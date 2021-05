Stats & Highlights | Les Hornets maintiennent le cap, les Kings s’offrent encore de l’espoir

En l’emportant à Detroit malgré l’absence de Miles Bridges, les Hornets ont réalisé une bonne affaire. Ils restent à la huitième place de l’Est devant Indiana et ont désormais seulement deux victoires de retard sur Boston, septième. Tout est encore ouvert.

Pour Sacramento, le calcul est encore plus simple : il faut tout gagner et espérer un miracle. La victoire à Oklahoma City est la sixième en neuf matches et les Kings ont désormais 3.5 victoires de retard sur les Spurs. Ce sera très dur, voire impossible, mais les Californiens restent officiellement dans la course pour le « play-in ».

Detroit – Charlotte : 99-102

Après une première mi-temps équilibrée, les Hornets vont passer devant en seconde période grâce à l’activité de LaMelo Ball et malgré l’absence de Miles Bridges, mis à l’isolement. Le meneur de jeu s’illustre notamment en défense pour donner du rythme à ses coéquipiers et c’est d’ailleurs dans ce domaine que les Hornets semblent faire le break en fin de match.

Dans les 40 dernières secondes, Detroit est donc encore derrière mais un très bon Hamidou Diallo (35 points) les relance avec un 3-pts. Puis Killian Hayes obtient deux lancers-francs mais n’en inscrit qu’un seul. Ball, lui, ne tremble pas sur la ligne et le meneur français manque l’ultime tentative de loin pour égaliser.

Pistons / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Bey 39 2/12 2/10 1/1 2 7 9 3 3 0 0 0 7 9 S. Doumbouya 34 9/15 2/5 0/0 3 5 8 2 2 1 1 0 20 24 I. Stewart 26 1/5 0/2 1/2 2 5 7 0 3 0 1 1 3 5 K. Hayes 29 1/6 1/5 1/2 0 5 5 7 4 1 7 1 4 5 H. Diallo 40 14/22 4/6 3/6 1 6 7 0 4 0 1 1 35 31 T. Cook 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Okafor 22 5/5 0/0 2/2 2 2 4 0 2 0 1 0 12 15 F. Jackson 29 5/14 0/4 4/4 0 3 3 4 1 1 0 0 14 13 S. Lee 19 2/6 0/0 0/3 0 3 3 5 2 0 2 0 4 3 Total 39/85 9/32 12/20 10 36 46 21 21 3 13 3 99 Hornets / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 39 4/11 1/3 1/2 3 9 12 1 4 3 0 1 10 19 C. Martin 34 6/14 2/8 3/4 1 4 5 2 2 2 1 1 17 17 B. Biyombo 24 1/3 0/0 0/0 1 5 6 1 3 0 2 2 2 7 L. Ball 31 7/16 3/5 6/6 2 5 7 6 3 2 2 0 23 27 T. Rozier 39 8/23 2/9 0/1 2 0 2 6 2 0 1 0 18 9 C. Zeller 17 5/8 0/1 1/4 3 5 8 1 5 0 1 1 11 14 V. Carey Jr. 7 2/2 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 4 7 B. Wanamaker 31 5/8 0/0 5/5 2 3 5 4 2 1 1 0 15 21 M. Monk 19 0/8 0/5 2/2 0 3 3 2 1 0 0 0 2 -1 Total 38/93 8/31 18/24 16 35 51 23 23 8 8 5 102

Oklahoma City – Sacramento : 99-103

Comme les Pistons, les Kings ont globalement dominé la seconde période avant de se faire peur dans le « money time ». Déjà devant de dix points à la pause, les Californiens accélèrent en troisième quart-temps et creusent l’écart avant l’entame du dernier acte (69-81).

Mais Buddy Hield et ses coéquipiers ne tuent pas le match. L’effort de Darius Bazley dans les dernières secondes permet au Thunder de revenir à un point. Un layup de Delon Wright redonne de l’air à Sacramento, surtout avant un raté d’Isaiah Roby à 3-pts. Richaun Holmes assure aux lancers-francs, en marquant une de ses deux tentatives et les Kings peuvent encore rêver au « play-in ».