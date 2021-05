Programme du soir | De la revanche dans l’air à Milwaukee et La Nouvelle-Orléans

Dans les autres matchs de la nuit, Phoenix peut reprendre la 1ère place de la ligue à Utah en cas de succès à Cleveland (01h00) tandis que les Clippers vont tenter de mettre fin à leur série de trois revers face aux Raptors (04h00) afin de récupérer la 3e place de la conférence Ouest à Denver.

Autre duel très intéressant à suivre, entre le Heat et les Mavericks, à partir de 02h00.

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?626932 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.