Le collectif des Bulls domine les Hornets pour rester dans la course au « play-in »

Sixième défaite en sept matchs pour les Hornets de James Borrego, obligé de composer avec les blessures depuis plusieurs semaines et qui n’a pas pu faire de miracle cette nuit sur le parquet des Bulls. Le trio White-Young-Vucevic (18 points chacun, agrémenté de 16 rebonds et 6 passes pour le pivot monténégrin) a été suffisamment efficace pour plier la partie après trois quart-temps et l’emporter sans trembler.

L’entame donne le ton de la soirée avec un 10-0 d’entrée, marqué par l’adresse extérieure de Coby White et Nikola Vucevic. Charlotte parvient à recoller dans la foulée après un gros coup de chaud de Devonte’ Graham (14-13), mais encaisse vite un 9-0, avec cette fois deux dunks pour le tandem White-Vucevic (23-13).

Chicago fait le trou en équipe

De loin, Tomas Satoransky et Lauri Markkanen préservent l’écart en fin de premier quart-temps (34-23). L’avance de Chicago passe à +13 suite à deux paniers à 3-points de Garrett Temple, et Chicago finit la première mi-temps avec maîtrise, sur un 9-3 ponctué de deux paniers de Nikola Vucevic (58-44).

Déjà compliquée à la pause, la mission des Hornets ne va pas s’arranger au retour des vestiaires. Le nouveau dunk rageur de Miles Bridges et les 7 points inscrits en moins d’une minute par Terry Rozier ne changent pas la donne, Daniel Theis et Nikola Vucevic répondant par un 2+1 tandis que Coby White fait parler la poudre derrière l’arc (83-58). Thaddeus Young n’est pas en reste et place un hook, un lay-up et un dunk sur Cody Zeller, avec la faute.

Voilà cette fois Charlotte relégué à 23 longueurs à l’approche du dernier quart-temps (88-65). Les 3-points de la paire Arcidiacono-Markkanen et le dunk de Tomas Satoransky achèvent les protégés de Michael Jordan. Et après avoir compté jusqu’à 27 points d’avance, les Bulls peuvent relâcher la pression (108-91).