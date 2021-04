Programme du soir | Les Clippers à Portland

À 01h30, les Hawks reçoivent le Magic alors que les Knicks accueillent les Hornets (beIN Sports Max 4) et que les Pelicans de Zion Williamson font face aux Nets (beIN Sports 1), privés de James Harden et Kevin Durant.

Pour clôturer la soirée, les Wolves seront de leur côté chez les Kings, à partir de 04h00.

