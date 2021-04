Malgré sa situation contractuelle, Kelly Olynyk veut jouer avec le Canada cet été

Avec un calendrier classique, la présence des joueurs NBA aux Jeux olympiques n’est généralement pas un problème. Sauf que cette saison, pandémie de Covid-19 oblige, tout est bousculé.

La saison NBA va se terminer plus tard et les Jeux olympiques vont commencer et se tenir plus tôt (23 juillet – 8 août). Si bien que pour les joueurs en fin de contrat, la compétition devient un risque de blessure et donc de s’asseoir ensuite sur un gros contrat lors de la « free agency » qui suivra.

C’est le cas pour Kelly Olynyk, libre à l’issue de la saison mais qui veut tout de même porter le maillot du Canada pour aider le pays à se qualifier pour le tournoi olympique.

« C’est mon objectif bien évidemment », assure-t-il au Houston Chronicle. « Je joue pour mon pays depuis bien plus d’années qu’en NBA, donc c’est toujours mon ambition de jouer les Jeux olympiques et de représenter le Canada au plus haut niveau. J’espère pouvoir le faire cet été. »

Surtout que le Canada doit encore se qualifier pour Tokyo 2021, via un tournoi de qualification organisé entre le 29 juin et le 4 juillet. L’intérieur des Rockets, très bon depuis son arrivée dans le Texas, n’aura aucun problème de calendrier puisque Houston ne disputera pas les playoffs. Sa saison prendra ainsi fin le 16 mai prochain.

Reste donc la question de la « free agency », qui peut être un frein pour certains, pour des questions d’assurance ou pour éviter une grosse blessure. Ça aurait été le cas par exemple l’été dernier, pour son coéquipier en équipe nationale Tristan Thompson, si la pandémie n’avait pas tout arrêté en 2020.

« Ce n’est pas facile de mettre sa carrière en jeu », poursuit l’ancien de Miami et Boston. « Même si on veut vraiment jouer, c’est dur, vraiment très dur. Ce changement de calendrier bouleverse tout. Il faut donc y réfléchir et on verra comment ça se passe. Mais mon but, ça reste de jouer pour mon pays. »

Surtout que, sur le papier, le Canada présente un effectif très intéressant avec notamment Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, R.J. Barrett et Tristan Thompson comme vedettes principales. Même si la blessure de Jamal Murray (mais aurait-il été disponible fin juin, voire en juillet ?) vient évidemment l’affaiblir.