Très frustré la saison passée, Thaddeus Young a pensé à la retraite

Même s’il faudra décrocher une qualification en playoffs pour valider totalement les progrès observés, les Bulls réalisent néanmoins une année bien plus intéressante et cohérente que la saison passée. L’arrivée de Billy Donovan sur le banc et un Zach LaVine plus mature ont enfin permis à cette équipe de progresser.

Thaddeus Young peut en témoigner mieux que personne puisque l’intérieur a été particulièrement épuisé par la mauvaise saison 2019/20 (22 victoires et 43 défaites)… jusqu’à penser à la retraite.

« La saison passée était vraiment difficile », reconnaît-il pour le Bulls Talk Podcast. « J’ai même pensé qu’après cette saison, ce serait terminé. Jamais je n’avais été aussi frustré, à tel point que je me suis demandé si cela valait le coup de continuer ainsi. »

L’ancien joueur des Pacers ou des Sixers explique qu’il était, comme ses coéquipiers, un peu perdu au sein d’une équipe mal équilibrée, sous la direction de Jim Boylen.

« Je fais sans doute une de mes meilleures saisons »

« On a un peu essayé de jouer contre nature la saison dernière. On n’était pas une grosse formation à 3-pts et pourtant on a tenté de shooter de loin. Je passais mon temps derrière la ligne, ce que je n’ai jamais fait durant ma carrière. De plus, beaucoup de nos joueurs ne jouaient pas dans leurs bonnes positions. On a essayé de jouer comme les Nets avec D’Angelo Russell, quand ils ont fait les playoffs. Sauf qu’on n’était pas construit comme ça. »

Thaddeus Young espérait donc « du changement », et pas seulement sur le banc, durant l’intersaison pour ne pas revivre pareille galère. Mais pourquoi a-t-il finalement changé d’avis, à bientôt 33 ans (en juin prochain), alors qu’il semblait pencher vers la retraite ? « J’ai parlé à ma femme et c’est toujours elle qui me ramène à la réalité : elle m’a dit que je n’étais pas un dégonflé. »

Et il a bien fait de l’écouter car, cette saison, Thaddeus Young est très bon. Avec 12.4 points à 58%, 6.4 rebonds et 4.3 passes de moyenne en 25 minutes, il bat ses records en carrière en matière d’adresse et de passes décisives.

« Ce n’est pas loin, oui », répond le joueur quand on lui demande si cette 14e saison en NBA est sa meilleure. « Bien sûr, plus jeune, j’étais plus athlétique et je pouvais en faire davantage, mais pour un ancien, oui, je fais sans doute une de mes meilleures saisons. Je me suis adapté. Je viens d’une ligue où il fallait deux intérieurs dominants pour gagner le titre, et maintenant, il faut des shooteurs à 3-pts partout et des créateurs. »