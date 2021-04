Malgré sa belle progression, Michael Porter Jr ne s’enflamme pas

Les Nuggets sont l’équipe en forme du moment avec 8 victoires de suite, et on en oublierait presque qu’ils évoluent sans Jamal Murray, qui souffre d’un genou. Nikola Jokic est toujours en mode MVP, Aaron Gordon donne l’impression d’être là depuis des mois, et dans cet effectif riche et talentueux, un joueur impressionne par sa régularité et l’importance prise dans le collectif. C’est Michael Porter Jr.

« Sophomore » puisqu’il n’a vraiment débuté sa carrière que l’an passé, l’ailier des Nuggets monte en puissance au fil des semaines, et il n’est plus un facteur X ou un joker. De match en match, il devient une arme de tout premier plan, et quand Nikola Jokic est en mode « playmaker » et que Murray est absent, il devient carrément la première option en attaque, et son volume de jeu devient concret.

« Je trouve qu’il joue vraiment bien » témoigne Nikola Jokic, après le 5e double-double en sept matches de son coéquipier. « Il met ses tirs et il est agressive. Il prend beaucoup de rebonds offensifs, et sa seule présence nous permet d’avoir un rebondeur de plus ».

Une ambiance au beau fixe

Adoubé par son leader, Porter Jr. l’est aussi par son coach, Mike Malone. Leurs rapports ont été conflictuels, et l’an passé, Porter Jr. avait l’impression d’être un souffre-douleur. Mais l’ailier a progressé en défense, il a écouté ses leaders, et sa titularisation est une vraie marque de confiance.

« Je le sens vraiment, et j’apprécie » a-t-il réagi à propos de la confiance de son coach. « On a une bonne relation, et on entretient tous de bonnes relations. C’est cette cohésion qui va nous porter sur le long-terme. »

La nuit dernière, face aux Spurs, Porter Jr. a livré un nouveau match plein avec ses 22 points et 10 rebonds, mais son lancer-franc raté aurait pu coûter très cher puisque sur la contre-attaque, les Spurs ont eu deux occasions de marquer pour arracher la prolongation. Mais c’est Porter Jr., revenu comme une balle, qui était là pour gêner Keldon Johnson sur son lay-up.

« Je ne me laisse pas griser par mes stats »

« A ce moment du match, personne n’a de joueur attitré. Il n’y a pas vraiment d’adversaire direct car tout le monde pensait que j’allais mettre mon lancer-franc. Mais il est ressorti, et c’était mon boulot de revenir en défense. Johnson a accéléré, mais j’ai eu le temps de revenir pour essayer de lui compliquer son lay-up ».

De quoi le satisfaire mais il rappelle que ses ambitions sont bien plus élevées. « J’ai plusieurs objectifs, et je suis loin de les atteindre. Bien sûr, je suis heureux, et j’aime cette progression et le fait d’aider mon équipe à gagner. Mais je ne me laisse pas griser par mes stats car je sais que le chemin est long, et je peux m’améliorer de bien des manières. »