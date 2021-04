La sinistrose s’installe à Boston

Après le revers de cette nuit face aux Mavericks, un journaliste demande à Brad Stevens : « Y a-t-il quelque chose qui vous a satisfait ce soir ? » Brad Stevens lui répond : « Pardon ? » Le journaliste, conscient que sa question puisse surprendre, se reprend : « Oui, quelque chose. S’il y a quelque chose… ». Et Brad Stevens de terminer ce court échange : « Quelque chose… Eh bien, il n’y a rien. »

Pas même ce comeback dans le 4e quart-temps pour effacer un déficit de 23 points et se donner la possibilité de réaliser le hold-up. Le coach des Celtics n’en parle même pas. Son équipe ne méritait pas de gagner face à Dallas, et plus que la défaite, la deuxième de suite à domicile, il retient une fois de plus la manière.

« Je suis vraiment désolé pour les nouveaux »

« Le plus frustrant, c’est de laisser nos adversaires nous empêcher de produire notre jeu pendant aussi longtemps… On a eu une sécheresse de 12 minutes parce qu’on ne réagit pas. Et puis quand on se relève, l’écart est trop grand… C’est toujours le même refrain. Je suis vraiment désolé pour les nouveaux car ils n’étaient pas là auparavant et ils ne le méritent pas, mais c’est toujours le même refrain. »

Et ce qui dérange vraiment Brad Stevens, c’est que son équipe se taille désormais la réputation d’une formation faible mentalement et incapable d’imposer son jeu.

« On doit être capable de mieux répondre au milieu d’un match, et on ne le fait pas… Les adversaires prennent le dessus et ils insistent, car on a sans doute la réputation d’être incapables de répondre pendant 10 ou 12 minutes. »

C’est l’une des premières fois qu’on voit Brad Stevens aussi abattu et aussi frustré en conférence de presse. C’est devenu effectivement le même refrain : son équipe est amorphe, et elle attend le 4e quart-temps pour se réveiller. Et pour lui, c’est évidemment insuffisant, et il refuse d’entendre parler de playoffs.

« Ce n’est pas le moment de rêver à l’avenir, c’est le moment de s’y mettre ! On doit chaque soir jouer comme si on était dos au mur, sans se soucier ce qui peut arriver. Je me fous vraiment de l’avenir, et je me fous vraiment des 48 premiers matches. La vraie question, c’est de savoir ce qu’on va faire ? C’est le moment de se montrer ! »

« Aujourd’hui, on est une équipe moyenne »

Après 48 matches, les Celtics affichent un bilan négatif et la faiblesse de l’Est leur permet d’être 8e, avec 5 victoires de plus que le 11e, Toronto. Le « play-in » est le strict minimum pour cette équipe, et serait même un échec.

Le coach est agacé. Les joueurs aussi, et Jaylen Brown est tout aussi déprimé et quand on lui demande ce qui ne va pas, il reste évasif : « Franchement, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde. Tout s’imbrique ».

Mais le talent est là. Le coach est une pointure. Il suffit peut-être d’un simple déclic. « J’ai eu de bonnes équipes, j’en ai eu des mauvaises… et aujourd’hui, on est une équipe moyenne » conclut Brad Stevens. « Parce qu’on ne se donne pas à fond tous les jours, et on jugera si on est bon quand on se mettra à l’être tous les soirs. »