Le MVP de la nuit : CJ McCollum, l’agressivité récompensée

« A un moment, il faut gagner les matches serrés, mais ils ont deux joueurs capables de leur faire gagner les matches serrés« . Après la 11e défaite en douze matches des Raptors, Fred VanVleet a mis en avant les qualités de « clutch player » de Damian Lillard et de CJ McCollum. Dans le « money time », alors que ce même VanVleet avait ramené les siens à un point (111-110), c’est McCollum qui va faire la différence.

Nick Nurse a placé Stanley Johnson sur lui, et par deux fois, l’arrière de Portland le punit. D’abord à mi-distance grâce à son travail d’appuis, puis sur le drive avec un shoot main droite alors qu’il est parti de la droite. Ce qui donne désormais cinq points d’avance à 76 secondes de la fin. Les Raptors laissent filer un lancer-franc, et derrière McCollum va mettre le couvercle. Nouvelle isolation, et cette fois, il a Chris Boucher face à lui. Il le prend de vitesse et s’en va marquer avec la faute. Le ballon met du temps à crever le filet, et quand c’est fait, McCollum célèbre ça avec une petite danse.

Une performance ultra-complète

« J’ai simplement essayé de pénétrer et de créer » expliquera-t-il à propos de ces trois actions de suite. « Je sais que je peux trouver un tir à mi-distance quasiment depuis n’importe quel endroit, et une fois que j’ai trouvé ma position pour le shoot à mi-distance, ils sont devenus plus agressifs. Je shoote beaucoup à 3-points, plus de 10 par match, et c’est difficile d’avoir des tirs à 3-points de qualité, et donc je savais qu’il fallait que j’aille dans la raquette, à mi-distance, et que je trouve des floaters. Et c’est ce que j’ai fait. »

Cette fin de match décisive ponctue une performance ultra-complète avec 23 points, 7 rebonds, mais aussi 5 passes, 3 contres et 2 interceptions ! La présence de Norman Powell dans le cinq de départ ne le perturbe pas, et ne l’empêche pas de jouer son jeu.

« Historiquement, on a toujours été bons avec des cinq avec trois arrières » rappelle-t-il. « Norman a la capacité de shooter et d’aller au cercle. Il est explosif, il défend bien et il shoote à 46% à 3-points et à 88% aux lancers-francs. Cela permet au coach d’avoir plusieurs options, et pour nous de proposer plusieurs configurations différentes. Je suis impatient de voir comment on peut évoluer et tirer le meilleur de chacun, à la fois dans les systèmes mais aussi pour écarter le jeu. »