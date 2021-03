Programme du soir | Les Sixers peuvent enfoncer les Lakers

Deux premiers matchs à 00h30, avec Miami – Portland sans Jimmy Butler, quand New York reçoit Washington.

C’est déjà l’heure de la revanche pour les Spurs, face aux Clippers de Kawhi Leonard avant donc ce Sixers – Lakers sans Joel Embiid, LeBron James et Anthony Davis.

Dans le même temps, les Warriors sont à Sacramento (beIN Sports Max 4).

