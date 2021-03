Malgré un Rudy Gobert record, le disque du Jazz reste enrayé

Irrésistible entre janvier et février, avec notamment une impressionnante série de 23 victoires en 26 matchs, le Jazz connaît un coup de moins bien en mars. Défait à trois reprises en quatre confrontations, le leader NBA semble ainsi moins souverain, particulièrement dans le secteur défensif. Et le revers d’hier soir, subi sur le parquet des Warriors, confirme cette tendance.

Dominé du début à la fin par Golden State, Utah a encaissé la bagatelle de 131 points au Chase Center, après en avoir concédé 129 face aux Pelicans puis 131 face aux Sixers, juste avant le All-Star break. Surtout, les coéquipiers de Stephen Curry n’ont eu aucun problème à réciter leurs gammes en attaque, terminant à 56% aux tirs, 52% à 3-points, 33 passes décisives, 56 points dans la peinture et 19 points en contre-attaque.

Une véritable démonstration de force collective pour les Warriors, donc, au grand dam de Rudy Gobert.

« Nous avons en quelque sorte perdu nos principes défensifs depuis quelques matchs », reconnaissait le pivot français pour le Salt Lake Tribune. « Nous devons redevenir l’équipe que nous sommes [habituellement], revenir à ce que l’on sait faire de mieux. »

Record de franchise pour Rudy Gobert

Auteur d’une performance XXL, avec ses 24 points, 28 rebonds (nouveau record personnel et de franchise) et 4 contres, Rudy Gobert n’a malheureusement pas pu éviter au Jazz sa 10e défaite de la saison. Le double All-Star a eu beau se démener, les errements défensifs de Utah ont littéralement plombé ces derniers.

« Stephen Curry, c’est Stephen Curry, mais certains autres joueurs ont été beaucoup trop faciles », regrettait le double Défenseur de l’année. « Nous aurions pu faire un bien meilleur travail défensif. Nous devons être une meilleure équipe en défense, car les autres en profitent. Nous devons prendre conscience que, si nous ne sommes pas suffisamment sérieux en défense, nous ne nous trouverons jamais dans la meilleure position pour l’emporter. Nous devons nous regarder dans le miroir, déterminer ce que l’on peut faire de mieux à titre individuel, en nous assurant que cela nous profite collectivement. »

En plus de Stephen Curry (32 points, 5 rebonds, 9 passes), plusieurs autres joueurs de Golden State ont ainsi brillé comme rarement cette saison. Tandis que Draymond Green a terminé en triple-double (11 points, 12 rebonds, 12 passes, 4 interceptions) et qu’Andrew Wiggins (28 points) a été parfait dans son rôle de deuxième option offensive des « Dubs », les jeunes Jordan Poole et James Wiseman ont cumulé 34 points, en sortie de banc.

Collectivement, la franchise de l’Utah n’a donc pas été au niveau en défense, ce que n’a pas manqué de souligner Quin Snyder après la rencontre.

« Notre exécution a été telle que nous n’avons pas su les priver de suffisamment de choses dans leur jeu, ce dont ils ont évidemment tiré profit », analysait le coach du Jazz après coup. « Nous devons être plus concentrés, nous devons mieux protéger le cercle et Stephen Curry ne peut pas tenter 9 tirs à 3-points. »

S’adapter à ce nouveau statut d’équipe à battre

Même son de cloche chez Mike Conley, insatisfait de l’agressivité défensive proposée par sa formation.

« Nous avons connu pas mal de problèmes [hier soir] », lance le néo-All-Star. « J’ai trouvé que nos rotations défensives étaient un peu trop lentes. Nous savions que nous devions être agressifs sur les « pick-and-rolls » de Stephen Curry mais, quand le ballon circulait pour eux, ils ont obtenu des tirs ouverts. »

Bien sûr, la défense n’est pas le seul problème des joueurs de Salt Lake City dernièrement. Offensivement, ceux-ci ont également perdu de leur superbe, leurs adversaires ayant progressivement appris à les ralentir. Un traitement de faveur auquel doivent pourtant s’habituer les grandes équipes…

« En première mi-temps, notre attaque a vraiment affecté notre défense car nous avons perdu la balle à quelques reprises », livre Rudy Gobert. « Mais dès que nous les jouions sur demi-terrain, c’était plus compliqué pour eux. À chaque fois que nous faisions circuler la balle, nous obtenions de bons tirs et, même si nous les manquions, nous étions capables de revenir et de bien défendre, car il s’agissait de bons tirs. Et lorsque nous dribblions trop, notre efficacité diminuait considérablement. Les équipes font du bon boulot pour nous mettre dans une situation où nous arrêtons de faire bouger le ballon. »